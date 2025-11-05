一步一域國際融合文旅 IP 出席 2025 韓國 APEC

慶州，韓國 - Media OutReach Newswire - 2025年11月5日 - 在10月31日結束的2025 APEC國際工商領導人峰會，「一步一域」國際融合文旅品牌 IP 出席此會議。



「一步一域」（英文名稱「One Step One Realm」）是國際融合文旅 IP，其透過文化與國際政治交流相結合的文旅形式，為中國及亞洲各地區各領域合作夥伴提升國際形象、吸引全球關注，搭建無國界合作平台，雙向交互銜接中國及亞洲地區與國際間的商務往來。其戰略合作夥伴有香港凱萊集團、香港中俊集團等。「一步一域」國際融合文旅IP在此次APEC會議人工智慧主題下，將結合 AI 與人工智慧的前沿科技，以文化破冰聚力交流、以文旅賦能文商體娛，完成科技化、現代化、可持續的國際消費活動 IP 的打造。



APEC會議期間，「一步一域」創始人趙俊作為文化企業代表接受 CGTN 採訪表示：在APEC 這一亞太區域合作核心平台上，「一步一域」的實踐恰是文化賦能開放合作的生動注腳。同時，亞太的文化交流和共榮是發展的重要推動力，「一步一域」致力於成為這一進程的參與者和推動者。Hashtag: #北京银河系国际文化传媒



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

