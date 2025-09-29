男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
美少女比賽到三寶媽的秘密！ 武井咲甜笑藏什麼演藝內幕！
美少女比賽到三寶媽的秘密！ 武井咲甜笑藏什麼演藝內幕！
名古屋小妞的星夢起跑，美少女比賽開啟閃耀路
武井咲，1993年12月25日聖誕節出生在愛知縣名古屋港區，名字「咲（えみ）」超有愛，爸媽希望她像花兒一樣永遠笑得燦爛！小時候她有個小8歲的妹妹，家裡總是熱鬧滾滾。
讀中學時，她就跟爸媽放話：「我要當模特兒，紅遍全日本！」結果，2006年8月，12歲的她（中一啊！）參加第11回全日本國民美少女比賽，直接把模特兒部門賞和媒體賞抱回家！
粉絲在IG（49.1萬粉）留言：「咲咲小時候就甜到爆，怪不得一出道就火！」😆
比賽後，她被奧斯卡推廣簽下，2006年11月號《Seventeen》非專屬專欄亮相，2007年2月起當專屬模特兒。2008年，她跟佐藤亞璃紗、桐谷美玲組「貓眼三姐妹」登封面，2月15日號還獨挑大樑，甜美到讓雜誌賣到缺貨！
她邊讀日光日本大學高中，邊拍雜誌，2012年3月畢業時已經是超人氣模特兒。她還是中日龍隊的死忠粉，2012年3月30日名古屋巨蛋開球，雖然2011年因311地震取消，但她的笑容還是讓球迷心動！⚾
這段起跑，像她愛的東方神起歌曲《Why》，青春又帶勁，小編已經在腦補她當年的比賽舞台了！你說，這小妞是不是天生要閃亮？🌟
月9女星與廣告天后，演技與代言雙雙炸場
進到2010年代，咲咲的星途簡直像坐雲霄飛車！2008年電影《櫻の園 さくらのその》（水田真紀役）開啟演員路，2009年CX《オトメン（乙男）》（橘久利子役）首登小螢幕。
2011年1月，她從800人試鏡中殺出，演出CX月9《大切なことはすべて君が教えてくれた》（佐伯ひかり役），直接拿下第68回日劇學院賞最佳女配角！
粉絲在X上喊：「咲咲的眼淚戲，害我哭到衛生紙用光！」😢 同年4月EX《アスコーマーチ～明日香工業高校物語～》初主演，清新又倔強的模樣圈粉無數。
廣告界她更猛，2010年11月以17歲奪第39回最佳衣著獎，史上最年輕！資生堂TSUBAKI、可口可樂、Lotte代言接到手軟，2011年當上Gucci日本區首位代言人，2013年CM使用量第一！
2012年NHK大河劇《平清盛》飾常盤御前，宮廷美人氣質爆棚；同年EX《Wの悲劇》一人分飾兩角，演技被媒體狂讚「未來之星」！2012到2016年，她拍了11部劇，9部主演，像《東京全力女子》（2012年）。
2011年還出單曲《恋愛気分》，GLAY的TAKURO幫她寫（她超愛GLAY，還學過貝斯！）。2013年拿第36回日本學院賞新人演員獎（《るろうに剣心》）。
業界朋友說：「咲咲從模特兒變女優，速度快到讓人傻眼！」這段輝煌期，像她愛的GLAY《Soul Love》——熱血又迷人！小編光想她的月9畫面，就想馬上重溫！🎬
甜蜜愛情與三寶生活，跨界驚喜不間斷
來個超浪漫的轉彎！2014年EX《戦力外捜査官》跟EXILE主唱TAKAHIRO合作，兩人火花四射，週刊爆戀情，事務所否認但咲咲笑說：「我們關係超好！」2017年9月1日，他們公開親筆聲明：
交往兩年半，結婚入籍，她還懷了3個月寶寶！粉絲在IG狂刷：「咲咲的愛情故事，比劇還甜！」💍 2018年3月生大女，7月復出拍CM；2022年3月生二女，9月回雜誌；2025年2月生三女，2月2日宣布讓網友感動到不行：「咲咲是無敵辣媽！」
事業上她也沒閒著，2017年EX《銀座夜の女王》飾惡女，翻拍松本清張經典被讚「演技大爆發」！同年遊戲《仁王》演阿勝。2024年WOWOW《顔》主演，演技更上一層；
10月10日GLAY《Back To The Pops》短劇，粉絲尖叫：「跟TAKURO合作，夫妻檔太強！」🎸 模特兒路她回歸《VERY》，2023年7月首封面，2024年4月定期封面。
代言像Yunth保養品（2024年）、meito（2025年9月）超吸睛。私下她愛玩水上摩托（2015年考駕照）、做點心，跟長澤雅美過年，愛犬Tee是她的小寶貝。
IG京都照引爆留言：「かわいすぎます！」「咲咲永遠青春！」這轉彎，從女王到辣媽，還跨界搖滾，誰看了不喊：咲咲，妳也太會活了吧？小編已經在幻想她帶娃去看中日龍了！😻
Japhub小編有話說
武井咲的人生，簡直是一部從名古屋少女到三寶媽的熱血日劇！從美少女比賽的甜笑起跑，到月9與廣告的輝煌，再到家庭與事業的完美平衡，她的笑容就是最大殺器！😸
《るろうに剣心》、《黒革の手帖》、《顔》，哪部不讓人上癮？快去IG追她的京都日常跟Tee萌照，說不定下一秒她就PO育兒趣事！
想聊她哪部劇或中日龍應援？留言告訴小編，一起為這位「笑容女王」瘋狂打call吧！💖
其他人也在看
爆預算也要買！話題精品包：Delvaux、Chloé、FERRAGAMO…這顆黑粉配色Lady Dior超心動
話題精品包：Dior Lady Dior粉嫩新色、清新撞色Dior 呈獻全新LadyDior 包款，由 Jonathan Anderson設計，這次邀請 Dior 品牌大使 Mia Goth、Greta Lee 與 MikeyMadison 共同演繹。不難發現，除了有粉嫩新色之外，還有少見俏皮的撞色...styletc ・ 2 小時前
名古屋靚景酒店推介！標誌性皇家花園酒店 離地鐵站僅1分鐘步程／180度俯瞰名古屋靚景／露天餐廳享自助早餐
秋冬季有計劃去名古屋旅遊的話，有高CP值新酒店推介！去年才開幕的名古屋標誌性皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Iconic Nagoya），開業至今火速成為不少旅客首選酒店之一。酒店不但位於地下鐵「榮」站1分鐘超方便位置，附近還集結購物及美食商店，而且酒店內每個房間都能看到名古屋超美城市景色，集多個優質住宿條件於一身。想知入住酒店房價等更多詳情，下文一一為大家講解！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
陳綺貞50歲「螞蟻細腰」讓全場瘋狂！音樂節超仙美照曝光 網嘆：狀態太好
「文青女神」陳綺貞近日在鄂州銀河左岸音樂節亮相，演出造型立刻引發熱議。50歲的她身穿粉色蕾絲短版上衣搭配高腰牛仔寬褲，展現緊實腰線與若隱若現的腹肌，狀態好到讓人難以聯想到她已屆半百。網友驚呼：「身材維持得太好了！」姊妹淘 ・ 1 小時前
晨早新聞重點 | 美國密歇根州教堂遭縱火釀最少2死8傷
【Now新聞台】9月29日now早晨新聞重點 【教堂槍擊縱火】美國密歇根州一間摩門教教堂遭槍手開槍及縱火，至少2人死亡、8人受傷，槍手被警方擊斃。【北韓外長訪華】北韓外長崔善姬今個月第二次訪華，會見外長王毅。【回收率持續升】全港廢物棄置量今年上半年比去年同期下跌，回收率持續上升，環保署希望市民自發回收既趨勢可以持續。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
《鬼滅之刃》《進擊的巨人》真人版拍攝中？AI生成「幕後花絮」引熱議
從今年 7 月劇場版《鬼滅之刃：無限城篇》第一章上映以來，《鬼滅之刃》的熱潮席捲全球，甚至有傳聞指出 Netflix 為了搭上這股熱度，正在加快真人版製作計畫。而最近網路上突然流傳著多段《鬼滅之刃》與《進擊的巨人》等動漫作品的真人版拍攝花絮，影片真實到讓人驚訝，仔細看了之後才發現，這些所謂的「幕後花絮」其實都是 AI 生成的。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款玩具Advent Calendar合集！最平$156入手Harry Potter、Frozen、Rubber Ducks
每年聖誕節，聖誕倒數月曆（Advent Calendar）都是大家爭相搶購的聖誕禮物目標之一，最吸引當然是倒數月曆，定價通常較相宜，入手一次就能擁有品牌的12至24件小禮物，CP價極高！過往的聖誕倒數月曆通常剛上架就被人搶購一空，受歡迎程度爆燈！除了一眾美妝和食物品牌，其實玩具版的2025年聖誕倒數月曆Advent Calendar亦開始陸續推出，像LEGO今年就有Harry Potter、Disney’s Frozen、Star Wars等主題倒數月曆，Funko Pop亦大推型格Marvel公仔倒數月曆等。就讓Yahoo購物專員來為大家推介今年必買玩具聖誕倒數月曆，大部分都$500內就能入手，價位合理又高質，作為粉絲又點忍到手呀！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【開箱評價】XPower x 鬼滅之刃 WC35 35W 4輸出 PD3.0 迷你快充充電器
XPower x 鬼滅之刃 WC35 35W 4輸出 PD3.0 迷你快充充電器提供高效能、可靠的充電解決方法。針對年輕族群及動漫愛好者，這款充電器不僅具備高效能，還融入了《鬼滅之刃》的元素，增加話題性。TechRitual ・ 5 小時前
Polo Ralph Lauren限時低至36折！男女裝T-shirt最平$408、Polo衫／恤衫全部$1,000有找！
Polo Ralph Lauren近年受GenZ喜愛，品牌更找來韓國女團aespa成員Winter擔任品牌大使，為品牌注入年輕活力。不少人都會入手Polo Ralph Lauren的Polo衫、T-shirt、恤衫等服飾，但官網價錢普遍由千元起跳，想平價入手的話，Yahoo購物專員有好推介！時尚網購平台ASOS有Polo Ralph Lauren服飾優惠，更有限時優惠碼，折上折後男女裝服飾全部可以$1,000內入手，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
46歲李孝利從「K-Pop女王」到瑜伽館、民宿老闆：選擇平靜生活，療癒自己也療癒他人
李孝利近日再度成為焦點，並非因新專輯或綜藝節目，而是她在首爾延禧洞開設的瑜伽館「Ananda」。開幕當日，她親自迎接學生，課後逐一擁抱道別。此刻的她，不再是擁有光環的K-Pop巨星，而是充滿溫度的瑜伽老師。46歲的李孝利選擇了一種療癒自己、同時療癒他人的生活方式，其根源來自多年來舞台背後不為人知的壓力與孤獨。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
兩名輔警疑「擺烏龍」 消息指押疑犯到醫院 完成檢查後誤以為可放犯｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據了解，警方正調查兩名輔警，涉嫌帶一名藏有攻擊性武器疑犯到醫院檢查後，誤將其釋放，疑犯已被帶回警署。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Apple 似已接近量產 M5 MacBook，新顯示器亦有望明年亮相
在完成了近些年幅度最大的 iPhone 更新之後，Apple 就該把精力轉向新一代電腦了。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
目黒蓮冷酷眼神藏什麼內幕！ 壞痞めめ如何席捲票房真相！
目黒蓮冷酷眼神藏什麼內幕！ 壞痞めめ如何席捲票房真相！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（29/09-12/10）
759阿信屋推出最新勁筍推介，OVATION法式羊架16支骨系列低至$320-380/件、759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/2件、 759阿信屋傳統蛋卷低至$76.8/2件，仲有其他零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有一種美叫「宋慧喬的美」！43歲登雜誌封面 網驚呼：氣質太高級根本無人能比
在大片裡，宋慧喬或坐或立，每一張照片都散發著不同氛圍：身穿黑色皮革外套時，她眼神銳利，散發女王氣場；換上黑白鏡頭裡的俏皮笑容，又展現輕盈俏麗的一面。她不靠華麗背景，也不需要繁複造型，簡單一件禮服、一抹珠寶點綴，就足以把人完全吸引住。其中，搭配Chaumet珠寶的...styletc ・ 1 小時前
《港樓》太古城海景三房套2,300萬連租約沽 五年貶值370萬
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，分行剛促成鰂魚涌太古城紫樺閣極高層A室買賣成交，單位實用面積1,114平方呎，三房一套間隔連工人房間隔，連雅致裝修，向東北，望東九龍一帶海景。業主7月尾以2,400萬元放盤，吸引同區用家洽購，最終以2,300萬元連租約成交，折合實用呎價20,646元。 據了解，新買家為同區用家，心儀單位海景，見價格合理，遂決定先購入單位，待租約完結後收回自用。原業主則於2020年以2,670萬購入單位，持貨五年，是次沽出賬面蝕讓370萬元或約13.9%。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
化身女將軍！《烈焰沙場》讓庭庭變成超強女漢子
HI，YAHOO的大家！好久不見～ 還記得我嗎？我是那位特愛仙俠系列的庭庭，真的好久不見了～最近天氣實在太熱了，我始終抵抗不了，在融化之前剪了一頭超短髮，你們會喜歡嗎？前陣子很迷棒球，幾乎去遍了北台灣的所有球場，最愛的當然是大巨蛋，因為有冷氣！哈～大家還記得去年超感人的 12 強嗎？每一場我都在家看轉播，有夠熱血又感動，也因為這個契機讓我愛上棒球。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小島秀夫開發恐怖遊戲《OD》真的撞鬼？和微軟去神社祈福，想挑戰1項前所未有創舉
日本製作人小島秀夫，日前公開恐怖遊戲《OD》的最新預告片後，又再次引起各路玩家分析， 想尋找隱藏在預告中的祕密。但令人更驚訝的是，小島秀夫表示他想挑戰一項前所未有的創舉，那就是成為第一位在遊戲中成功「掃描鬼魂」的開發者，甚至分享《OD》預告中使用了一個疑似靈異現象錄到的聲音。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
阿妹和狗狗Lily的約定
《情常在》人和狗狗的感情和緣份很微妙，一直想養狗的藝人「阿妹」岑樂怡，去年領養了她人生第一隻狗Lily，作出照顧一生的承諾。Lily曾經是守倉的狗狗，因為和前領養人家中的狗無法相處，經另一愛狗藝人柯煒林的介紹下由岑樂怡收養。Lily能夠獲得主人，也是十分幸運，因為岑樂怡不單愛狗，而且事前做足養狗準備，甚至多次幫狗舍當義工和暫托，願意為Lily負上照顧一生的責任。 記者、攝影：梁美寶、周裕恆 剪接：JJ 旁述：梁美寶 監製：梁美寶 【點擊觀看影片：https://youtu.be/gIKcnP-ruJo】 岑樂怡在去年6月領養Lily，至今一年多。在訪問中，岑樂怡帶Lily在沙灘遊玩，好奇的Lily即使四處跑，但總會在一旁淡定坐下來望著岑樂怡，彼此充滿默契。 她形容，領養Lily的路有點崎嶇，最初她在一個領養展中，看中了一隻6個月大的黑色唐狗，沒想到在狗狗正式到她家的前一日，狗狗兩隻後腳突然無法動彈，她和寄養家庭立即帶狗狗到獸醫診所，發現狗狗病情比想像中嚴重，「獸醫判斷他就算救得回，都要一世揹呼吸機，最終我和寄養家庭及慈善機構決定送走他，大家哭到癲了。我心想好像緣份未到，便打算等一下先。香港動物報 ・ 5 小時前