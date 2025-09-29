美少女比賽到三寶媽的秘密！ 武井咲甜笑藏什麼演藝內幕！

名古屋小妞的星夢起跑，美少女比賽開啟閃耀路

武井咲，1993年12月25日聖誕節出生在愛知縣名古屋港區，名字「咲（えみ）」超有愛，爸媽希望她像花兒一樣永遠笑得燦爛！小時候她有個小8歲的妹妹，家裡總是熱鬧滾滾。

讀中學時，她就跟爸媽放話：「我要當模特兒，紅遍全日本！」結果，2006年8月，12歲的她（中一啊！）參加第11回全日本國民美少女比賽，直接把模特兒部門賞和媒體賞抱回家！

粉絲在IG（49.1萬粉）留言：「咲咲小時候就甜到爆，怪不得一出道就火！」😆

比賽後，她被奧斯卡推廣簽下，2006年11月號《Seventeen》非專屬專欄亮相，2007年2月起當專屬模特兒。2008年，她跟佐藤亞璃紗、桐谷美玲組「貓眼三姐妹」登封面，2月15日號還獨挑大樑，甜美到讓雜誌賣到缺貨！

她邊讀日光日本大學高中，邊拍雜誌，2012年3月畢業時已經是超人氣模特兒。她還是中日龍隊的死忠粉，2012年3月30日名古屋巨蛋開球，雖然2011年因311地震取消，但她的笑容還是讓球迷心動！⚾

這段起跑，像她愛的東方神起歌曲《Why》，青春又帶勁，小編已經在腦補她當年的比賽舞台了！你說，這小妞是不是天生要閃亮？🌟

月9女星與廣告天后，演技與代言雙雙炸場

進到2010年代，咲咲的星途簡直像坐雲霄飛車！2008年電影《櫻の園 さくらのその》（水田真紀役）開啟演員路，2009年CX《オトメン（乙男）》（橘久利子役）首登小螢幕。

2011年1月，她從800人試鏡中殺出，演出CX月9《大切なことはすべて君が教えてくれた》（佐伯ひかり役），直接拿下第68回日劇學院賞最佳女配角！

粉絲在X上喊：「咲咲的眼淚戲，害我哭到衛生紙用光！」😢 同年4月EX《アスコーマーチ～明日香工業高校物語～》初主演，清新又倔強的模樣圈粉無數。

廣告界她更猛，2010年11月以17歲奪第39回最佳衣著獎，史上最年輕！資生堂TSUBAKI、可口可樂、Lotte代言接到手軟，2011年當上Gucci日本區首位代言人，2013年CM使用量第一！

2012年NHK大河劇《平清盛》飾常盤御前，宮廷美人氣質爆棚；同年EX《Wの悲劇》一人分飾兩角，演技被媒體狂讚「未來之星」！2012到2016年，她拍了11部劇，9部主演，像《東京全力女子》（2012年）。

2011年還出單曲《恋愛気分》，GLAY的TAKURO幫她寫（她超愛GLAY，還學過貝斯！）。2013年拿第36回日本學院賞新人演員獎（《るろうに剣心》）。

業界朋友說：「咲咲從模特兒變女優，速度快到讓人傻眼！」這段輝煌期，像她愛的GLAY《Soul Love》——熱血又迷人！小編光想她的月9畫面，就想馬上重溫！🎬

甜蜜愛情與三寶生活，跨界驚喜不間斷

來個超浪漫的轉彎！2014年EX《戦力外捜査官》跟EXILE主唱TAKAHIRO合作，兩人火花四射，週刊爆戀情，事務所否認但咲咲笑說：「我們關係超好！」2017年9月1日，他們公開親筆聲明：

交往兩年半，結婚入籍，她還懷了3個月寶寶！粉絲在IG狂刷：「咲咲的愛情故事，比劇還甜！」💍 2018年3月生大女，7月復出拍CM；2022年3月生二女，9月回雜誌；2025年2月生三女，2月2日宣布讓網友感動到不行：「咲咲是無敵辣媽！」

事業上她也沒閒著，2017年EX《銀座夜の女王》飾惡女，翻拍松本清張經典被讚「演技大爆發」！同年遊戲《仁王》演阿勝。2024年WOWOW《顔》主演，演技更上一層；

10月10日GLAY《Back To The Pops》短劇，粉絲尖叫：「跟TAKURO合作，夫妻檔太強！」🎸 模特兒路她回歸《VERY》，2023年7月首封面，2024年4月定期封面。

代言像Yunth保養品（2024年）、meito（2025年9月）超吸睛。私下她愛玩水上摩托（2015年考駕照）、做點心，跟長澤雅美過年，愛犬Tee是她的小寶貝。

IG京都照引爆留言：「かわいすぎます！」「咲咲永遠青春！」這轉彎，從女王到辣媽，還跨界搖滾，誰看了不喊：咲咲，妳也太會活了吧？小編已經在幻想她帶娃去看中日龍了！😻

