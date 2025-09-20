武大性騷擾案男事主記過撤銷 校方內部問責

冼麗婷悼胡菊人 隔著車窗微笑一剎成永恆
【on.cc東網專訊】湖北省武漢大學女學生楊景媛指控男同學肖明瑫性騷擾案，武漢市中級法院周三（17日）二審維持原判。武漢大學周六（20日）宣布撤銷針對肖明瑫的記過處分，維持楊景媛碩士學位，並對有關人員和單位問責。
武漢經濟技術開發區法院今年7月25日一審判決，駁回楊景媛的全部訴訟請求，她不服提出上訴，武漢市中級法院經不公開開庭審理後認為一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，二審判決駁回上訴，維持原判。
關於肖明瑫紀律處分事項，學校組織專家組審閱相關紙質材料、電子文檔、錄音、影片、圖片等91套（份）；訪談當事人、委託代理人等相關人員21人；實地勘驗關鍵場所，對照關鍵證據材料進行細節驗證。學校本着充分尊重司法判決的原則，結合調查覆核情況，決定撤銷肖明瑫記過處分。
針對楊景媛碩士學位論文問題，學校上月組織專家調查覆核，未發現抄襲、主觀造假、篡改數據和編造結論等學術不端行為，但存在百多處不規範問題，主要集中在表述不規範、引用不規範、格式不規範、翻譯不準確、分析不準確等方面。學校召開學位評定委員會會議，決定維持授予其碩士學位的決議。專家和答辯委員會曾對楊景媛提出修改意見，但她只做部分修改，而導師和經濟與管理學院學位評定分委員會未對該學位論文嚴格審核，導致正式提交的碩士學位論文存在較多不規範問題。學校黨委根據調查結果，處分多名對學生糾紛處置不到位、學生日常引導不深入、學生管理工作不細緻而造成負面影響的黨委及教職員，並責令相關部門整改。
