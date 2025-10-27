武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗

著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（現約9,360港元），但結果只得200美元（現約1,560港元）。

火星表示有成家班兄弟近年生活困難，希望成龍能開拍電影，讓兄弟們有工開。

坊間傳聞當年成龍大哥到外國拍戲，當地劇組想給每位工作人員120美元口袋錢，但成龍卻稱給80美元即可。火星受訪時直言成龍應知道有關事件，又指應是1984年在美國拍攝電影時發生，稱當年工作人員每周應有250美元pocket money（零用錢），但成龍叫監製毋須給那麼多，結果每人只有50美元，扣起了200美元，「去咗一個月咁就800蚊（美元），呢啲係以前嘅事。我諗你（成龍）都忘記咗啦」。

火星繼續爆料，指當時該部電影在紐約拍攝，直升機上有個臨演替身，直升機飛了整個紐約，電影公司給予該替身1,200美元，但成龍跟製片稱不用給那麼多錢，結果只給了200美元，扣起足足1,000美元。火星指有龍虎武師事後離開成家班，就是不忿有關行為，而他願意接受訪問，是想借機會跟成龍「計吓啲舊數」，又指替對方拍了很多戲，「我希望你將我啲人工畀返我」。

火星表示自己近日正忙於在內地籌辦特技演員的學校，希望為培育下一代龍虎武師，而他透露有成家班的兄弟近年生活困難，在經濟寒冬下，希望成龍可以幫忙開拍幾套電影，讓兄弟有工開，照顧一下昔日曾為他打拼的老臣子。

火星除了是龍虎武師及著名武指，亦有出鏡拍戲。