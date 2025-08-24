武漢桌球公開賽 傅家俊挫韋德打入第三圈

【Now新聞台】武漢桌球公開賽，傅家俊局數5比2擊敗韋德，打入第三圈。

傅家俊第一局落後24度下，一桿打出59度反敗為勝，9局5勝制下取得領先。綽號「白旋風」、英格蘭的韋德之後贏62比13追平局數。

傅家俊緊接兩局連環取分，當中打出今場最高一桿88度，其後再來一桿86度，拉開到3比1。韋德再度追近也沒用，傅家俊贏多兩局，奠定5比2晉級，下一圈會對另一位英格蘭球手沙治。

