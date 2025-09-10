武漢直飛莫斯科航線復航 上座率87%

【on.cc東網專訊】中國南航CZ8003航班周二（9日）下午從湖北武漢起飛，載着271名乘客前往俄羅斯首都莫斯科，標誌武漢直飛莫斯科航線復航。

武漢至莫斯科航線使用空中巴士A350-900寬體客機，每周二和周日執行兩班。去程航班於北京時間下午3時10分從武漢起飛，當地時間下午7時15分抵達莫斯科謝列梅捷沃國際機場；返程航班於當地時間晚上9時15分從莫斯科起飛，次日北京時間早上10時半抵達武漢，單程航程約8小時。航線於2014年7月30日在武漢首航，成為華中地區首條直飛俄羅斯的航線，後因新冠疫情影響暫停。

南航湖北分公司總經理王剛表示，武漢至莫斯科航線市場反響良好，復航後首架航班上座率達到87%，本月往返航班預售客座率均在80%左右。他相信武漢至莫斯科航線復航，將進一步釋放中俄雙向旅遊需求，為兩地商貿、文旅發展帶來新契機。

