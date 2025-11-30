一歲男童甲流併發肺炎嘶吼症 情況嚴重

【Now新聞台】港大醫學院成功研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥，提升治療成效4至5成，目前在瑪麗醫院作臨床試驗。有病人組織建議探討政府資助機構的科研成果，獲得商業利潤後，撥出部分資助普通病人使用。 一圈圈的紅色是血管，旁邊藍色是腫瘤，港大醫學院研究團隊利用病人肝癌細胞組織，配合基質蛋白分離技術及3D打印造出「肝立方」，即是仿生肝癌腫瘤模型，複製病人的真實患病情況作「體外試藥平台」，協助精準選擇最有用的治療方案，最多提升治療成效4至5成，同時減少復發率10%至15%以上。港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞：「免疫治療費用是高昂，差不多每名病人80至100萬元每年，整體而言，約有4至6成的病人對藥物治療是無效。很多時費用花了，效果未必凸顯出來，所以用肝立方可以第一時間試不同的組合，類似免疫治療、標靶藥物、免疫治療同不同免疫治療治療或加上不同輔助治療。」有關項目已獲批在瑪麗醫院進行臨床試驗。除了肝立方，未來還可以用這種技術，打印出腸立方、肺立方等幫不同的癌症試藥，亦可協助新藥研發。新藥或新技術研發涉及巨額投資，而大學科研經費部分來自政府，有病人組織認為應探討政府資助機構的醫療科研成

now.com 新聞 ・ 11 小時前