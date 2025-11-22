44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜
尖沙咀歷史博物館發生懷疑盜竊案，職員報案指，發現一件上衣及一頂帽子的展品不見了，警方正調查事件。
康文署回覆傳媒查詢時表示，職員昨日下午發現「香港多面體」展覽系列 ：「萍寄金山—香港與加州華僑生活」展覽內，有一件上衣和一頂帽子的場景道具不見了。職員隨即翻查閉路電視片段，並報警求助。
展廳內沒有文物受影響
警方到場調查，正點算損失，案件列作盜竊處理，暫時未有人被捕。康文署指展廳內並沒有文物受影響，館方已即時檢視展廳情況，並會加強保安。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/歷史博物館遇竊-上衣及帽子展品被盜/621133?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
