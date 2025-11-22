歷史博物館遇竊 上衣及帽子展品被盜

【Now新聞台】科技大學早前獲批籌辦本港第三間醫學院，科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，新醫學院會結合醫學與科技，為未來培育掌握創新技術兼備臨床實力的醫生。 科大籌辦的醫學院預計2028年招收首批50名醫科生，首屆畢業生2032年起實習。科大校長葉玉如在本台節目《大鳴大放》指，科大已成為世界頂尖學府之一，具備科研優勢，加上財務穩固，有能力辦好醫學院，新醫學院將會結合科技、人工智能及醫學。葉玉如：「人工智能是可以對醫療方面起了很重要的作用，我們是需要培育面向未來的醫生，而這些醫生不單止有臨床的實力，他還會擁抱科技，他會認識科技，用最先進、最創新的技術來治療病人，我們培育這些醫生，現在就要做。」科大之前未有開辦醫學課程的經驗，葉玉如指，就此有與本地有醫學教育經驗的醫生交流，大學團隊亦有到全球多地取經。葉玉如：「我們去了美國加州大學聖地牙哥分校，我們又去了英國訪問了頂尖的醫學院，我又去了瑞典，我又去了蘇格蘭，所以我們是去不同的醫學院頂尖的醫學院向他們學習，而他們也都非常願意分享，他們在醫學院教育和科研方面的經驗。。」科大未來25年投入逾70億元，籌辦醫學院，與政府出資近乎一比一。葉玉如

now.com 新聞 ・ 1 天前