歷時超過140年的高第遺作「聖家堂」，主體建築將於2026年正式落成

西班牙建築巨匠高第（ Gaudí ）的傳世遺作「聖家堂」（ Sagrada Família ），其主體建築即將迎來於 2026 年史詩級的竣工時刻。

在世界建築史上，很少有一項工程能像聖家堂（Sagrada Família）那樣，跨越整整一個半世紀的時間。由西班牙建築巨匠高第（Antoni Gaudí）於1883年接手設計的這座教堂，歷經戰爭、政治動蕩與技術革新，終於迎來將在2026年主體建築工程落成的歷史時刻。

聖家堂無疑是西班牙最具代表性的地標之一。這座壯麗的教堂融合了哥德式與新藝術風格，外觀如夢似幻，結構卻精密嚴謹。高第以自然為靈感來源，將樹枝般的柱體、蜿蜒的曲線與象徵信仰的雕塑完美結合，使這座建築超越了宗教殿堂的概念，成為融合藝術、哲學與工程的永恆象徵。

聖家堂共有18座塔樓，象徵耶穌基督、聖母瑪利亞、福音書作者以及十二門徒。當前已完工12座，最後6座——包括中央的「耶穌基督之塔」——正在進行最後的建設。中央塔樓高度達172米，成為巴塞隆拿未來的最高點，也將是全球最高教堂。塔頂十字架高17米，以白色陶瓷與水晶製成，在陽光下閃耀璀璨光芒；夜幕降臨時，十字架化作光之燈塔，象徵信仰與希望，照亮整座城市。

聖家堂的主體建築將於2026年竣工，這不僅標誌著聖家堂即將結束長達144年主體部分的建造歷程，更象徵全球對高第設計哲學的再次致敬。高第曾說過：「我的客戶（耶穌）不急，我急甚麼。」他認為時間本身，是建築最偉大的合作者。

除了建築層面的壯舉，聖家堂的竣工也為巴塞隆拿的城市文化注入新的活力。聖家堂不僅蘊含一世紀的工藝精神，更將成為一個活生生的文化奇蹟與城市象徵。

