歷時20年談判 印度與歐盟將敲定貿易協議

（法新社新德里26日電） 印度政府今天表示，印度與歐盟預計將宣布正式達成一項規模龐大的自由貿易協議。這項談判自啟動至今，歷時約20年。

這項協議將在歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）與印度總理莫迪（Narendra Modi）明天會面時，將正式向外界公布。 印度商業與工業部秘書亞格拉沃（Rajesh Agrawal）告訴法新社，官員級別的談判已經結束，雙方已準備就緒，將於明天的峰會上宣布敲定協議。

根據歐盟數據，2024年雙方貨物貿易額達1200億歐元（約1390億美元），過去10年增長近90%；服務貿易額則達600億歐元（約690億美元）。 根據新協議，印度預計將放寬汽車、葡萄酒等歐洲關鍵產品的市場准入；作為回報，印度的紡織品及藥品等出口也將享有更便利的條件。

印度目前是全球人口最多的國家。根據國際貨幣基金（IMF）預測，印度可望在今年成為全球第4大經濟體。