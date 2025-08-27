天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
歷經多次挫折 SpaceX星艦第10次試飛成功
（法新社德州南帕德瑞島26日電） 在接連兩次取消測試飛行後，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星艦」巨型火箭今天在最新一次試飛中轟然升空。
這枚高達123公尺的火箭於美國德州當地時間下午6時30分（台北時間27日上午7時30分），從SpaceX位於德州南部的太空港「星際基地」（Starbase）升空。網路直播畫面顯示，工程團隊以熱烈歡呼迎接這一刻。
這是星艦第10次進行試飛，然而最近一連串爆炸事故，讓外界質疑這款世界上最強大運載火箭是否真能實現創辦人馬斯克殖民火星的願景，或協助美國國家航空暨太空總署（NASA）讓太空人重返月球。
原定24日進行的第10次試飛因發射台出現燃料外洩問題被迫取消，昨天又因天候不佳、濃雲密布而再度喊卡。
這次任務承載極大壓力，因為前3次測試飛行最終都以星艦上層爆炸收場，其中兩次在加勒比海上空，另一次是在抵達太空後。今年6月，星艦上層在地面測試時就發生爆炸。
這次任務的目標，是讓最終預計用來運送人員與貨物的星艦上層，繞地球飛行半圈後在澳洲西北方外海濺落。
而火箭系統的下層，被稱為「超重型」的推進器，則預計將墜落在墨西哥灣（Gulf of Mexico）。SpaceX過去曾以發射塔的大型機器手臂「筷子」（chopstick）捕捉助推器，但這次試飛將聚焦於數據蒐集。
儘管近期接連受挫，外界並不認為星艦計畫陷入危機。SpaceX一直奉行「快速失敗、快速學習」的哲學，使其「獵鷹」（Falcon）系列火箭在發射領域居於領先。
不過，星艦確實正在面臨新的挑戰。馬斯克坦言，打造完全可重複使用的軌道防熱盾是最艱難的任務，每趟飛行間光是整修防熱盾就要耗費9個月。
另一大關卡則是證明星艦能在軌道上以超冷推進劑進行加油，這是執行深空任務的必要步驟。
SpaceX的時間已經不多，NASA希望星艦改良版能在2027年作為「阿提米絲」（Artemis）登月艙，協助美國人重返月球。馬斯克也矢言明年要讓無人駕駛的「星艦」登上火星。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）
