死因庭裁定陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申司法覆核挑戰裁決 要求暫禁檢控

的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。死因庭 2018 年裁定陳「非法被殺」，警員林偉榮司法覆核勝訴推翻裁決；死因庭今年第二次召開研訊，陪審團再次以大比數裁定陳「非法被殺」。



警員林偉榮周二（28 日）入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭的裁決，指裁決不合法、不合理、程序不恰當。林另申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取任何檢控行動。案件暫未排期處理。

入稟狀：裁決不合法、不合理、程序不恰當

司法覆核申請人為警員林偉榮，答辯人為香港特別行政區死因裁判法庭。申請人要求法庭推翻死因庭就陳輝旺案的「非法被殺」裁決，另要求頒下臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取任何檢控行動。

入稟狀概述 3 個司法覆核理據：1）死因庭的裁決不合法，事實的裁斷出錯，或沒有考慮相關的事實，或考慮了不相關的事實；2）裁決不合理，沒有平衡相關的考慮因素，或推論的邏輯、理據有誤，或根據不充足或錯誤的事實作裁決；3）程序不恰當。

林偉榮曾覆核勝訴

推翻死因庭第一次裁決

死因研訊案情指，65 歲的士司機陳輝旺於 2012 年 11 月 11 日晚上，在西隧入口與乘客因車資問題爭執。乘客指控陳襲擊，警方接報到場拘捕陳。陳被警員合作帶上警車時，遭西九龍衝鋒隊林偉榮「箍頸」，陳送院後出現頸椎關節脫位、全身癱瘓，最終於同年 12 月 12 日離世。

法醫驗屍報告指，陳輝旺的死因為「支氣管肺炎」及「頸部受傷導致長期臥床」。法醫高永富在庭上解釋，由於陳的頸部受傷致四肢癱瘓，他需長期臥床，因此容易患上肺炎併發症。

2018 年，死因庭陪審團以 3 比 2 裁定陳輝旺「非法被殺」，林偉榮在 2019 年提出司法覆核求推翻結果，質疑死因裁判官錯誤引導陪審團，2022 年獲判勝訴。

第二次研訊

陪審團以更大比數裁陳非法被殺

死因庭 2025 年第二次展開研訊，由死因裁判官周至偉、2 男 3 女陪審團共同處理。周至偉提出 5 個死亡結論予陪審員選擇，包括非法被殺、死於意外、死於不幸、死於自然及存疑裁決。

周指出，要達至「非法行為誤殺」的基礎，陪審團需在「毫無合理懷疑」的標準下，肯定警員林偉榮「以死者頸部為目標，作為帶死者上警車的手法」的行為是具意圖、非法、危險的；若接受林警所供稱，事發時純屬意外，即無需考慮「非法被殺」。陪審團最終以 4 比 1 的大比數，再次裁定陳輝旺「非法被殺」。

陳的女兒在裁決後發聲明，指 13 年間兩度研訊均裁定父親不合法被殺，問警方會否嚴正處理，而律政司又會否重啟刑事調查。警方早前回覆查詢表示，會與律政司研究死因庭的判決，以決定下一步行動。

