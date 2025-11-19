中國政府通報暫停進口日本水產品
死因庭裁陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申覆核挑戰押明年訊 官拒頒令有結果前禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。警員林偉榮早前入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，並申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取檢控行動。
林周三（19 日）自行陳詞指，正申請法律支援，盼法庭一併押後臨時禁制令及司法覆核申請，「希望法官大人畀個機會，同埋畀少少時間我，令到我喺有律師代表嘅情況下作供」。法官高浩文即日駁回臨時禁制令申請，強調除非有非常特殊情況，否則法庭不會介入律政司檢控，但接納案件涉重要議題，將司法覆核許可聆訊押至明年 1 月 28 日進行。
林偉榮在入稟狀中，要求法庭頒令撤回陪審團在陳輝旺死因研訊中，裁定陳是非法被殺的裁決，另要求法庭頒下「中期濟助」（interim relief），即下達臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取任何檢控行動。（見另稿）
高院法官高浩文周三處理「中期濟助」的申請。林身穿西裝，沒有律師代表下以中文自行陳詞，由傳譯員協助翻譯。原先被林列為答辯人的「香港特別行政區死因裁判法庭」獲法庭准許不出席，其後加入的律政司一方，由高級檢控官林宜養代表。
林：正申請法律支援盼押後
林周三沒律師代表，自行陳詞稱，正尋求公務員事務局協助申請法律支援，料需時一至兩個月，盼法庭一併押後臨時禁制令及司法覆核申請，「希望法官大人畀個機會，同埋畀少少時間我，令到我喺有律師代表嘅情況下作供」。另在法官查問下，林稱目前未被律政司檢控。
律政司代表、高級檢控官林宜養指，對押後司法覆核沒特別立場，但希望即日處理臨時禁制令的申請。高院法官高浩文考慮後，即日駁回臨時禁制令申請，強調除非有非常特殊情況，否則法庭一般不介入律政司檢控，又指有關禁止檢控行動的申請，與司法覆核沒直接關係。
至於司法覆核申請聆訊，法官應要求押後至 2026 年 1 月 28 日處理，指本案挑戰的事宜，有具大重要性，不僅關乎申請人，亦關乎所有人，故儘管死因庭裁決已下達數月，仍行使酌情權押後。
林偉榮曾覆核勝訴 推翻死因庭首次裁決
死因研訊案情指，65 歲的士司機陳輝旺於 2012 年 11 月 11 日晚上，在西隧入口與乘客因車資問題爭執。乘客指控陳襲擊，警方接報到場拘捕陳。陳被警員合作帶上警車時，遭西九龍衝鋒隊林偉榮「箍頸」，陳送院後頸椎關節脫位、全身癱瘓，同年 12 月 12 日離世。
法醫驗屍報告指，陳輝旺的死因為「支氣管肺炎」及「頸部受傷導致長期臥床」。法醫高永富在庭上解釋，由於陳的頸部受傷致四肢癱瘓，他需長期臥床，因此容易患上肺炎併發症。
2018 年，死因庭陪審團以 3 比 2 裁定陳輝旺「非法被殺」，林偉榮在 2019 年提出司法覆核求推翻結果，質疑死因裁判官錯誤引導陪審團，2022 年獲判勝訴。
第二次研訊 陪審團均裁陳非法被殺
死因庭 2025 年第二次展開研訊，由死因裁判官周至偉、2 男 3 女陪審團共同處理。周至偉提出 5 個死亡結論予陪審員選擇，包括非法被殺、死於意外、死於不幸、死於自然及存疑裁決。
周指出，要達至「非法行為誤殺」的基礎，陪審團須在「毫無合理懷疑」的標準下，肯定警員林偉榮「以死者頸部為目標，作為帶死者上警車的手法」的行為是具意圖、非法、危險的；若接受林警所供稱，事發時純屬意外，即毋需考慮「非法被殺」。陪審團最終以 4 比 1 的大比數，再次裁定陳輝旺「非法被殺」。
陳的女兒在裁決後發聲明，指 13 年間兩度研訊均裁定父親不合法被殺，問警方會否嚴正處理，而律政司又會否重啟刑事調查。警方早前回覆查詢表示，會與律政司研究死因庭的判決，以決定下一步行動。
案件編號：HCAL2408/2025
