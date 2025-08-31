昨晚（30/8）於大埔，有一頭小野豬遭一輛高速行駛的士撞擊。畫面中，該司機並沒有作出任何煞車動作，而野豬則負傷離開。據悉，涉事司機在意外發生後，便駛離現場，並未有報警處理。

動物遇上交通事故，肇事司機不顧而去，這些事情每天都正在發生。駭人的畫面、悲憤的情緒、謾罵的聲音，蔓延整個社會網絡。然而，動物一再死於車輪下，是制度漏洞，還是社會漠視動物生命？

1. 《道路交通條例》修例後的漏洞

2021 年，不同動保團體曾建議將野生動物（例如野豬、馬騮、蛇等）納入《道路交通條例》條文涵蓋的保障對象，最終卻被否決。根據現行修例後的法例，司機只須在撞及「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓、狗」時，才有責任立即停車並報警。換言之，即使司機撞到野豬，亦毋須依法承擔通報責任，形成制度上的真空。

2. 保護動物法例欠約束力、市民舉證困難

香港雖設有《野生動物保護條例》及《防止殘酷對待動物條例》，但兩者均未能涵蓋因交通事故而受傷或死亡的情況。現行制度主要針對「非法捕獵」或「蓄意虐待」，對交通事故卻無具體規範。結果是涉事司機往往可聲稱「並非故意」、「無法避免」、「當時未察覺嚴重性」等作為辯解，亦因無法證明其傷害動物的意圖，最終涉事者毋須承擔任何實質刑責。

3. 檢控數字長期偏低

僅在 2024 年，警方共接獲 314 宗車輛撞倒「指明動物」（即馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓、狗）的報告。然而，成功檢控的個案卻寥寥無幾。這清楚反映現行法例存在漏洞，未能有效保障動物的生存權益。

4. 城市發展與棲息地被侵蝕

隨着城市急速擴展，新市鎮、道路及基建工程持續蠶食郊野，城鄉邊界日漸模糊。野豬、猴子、甚至穿山甲等野生動物的覓食與活動空間被壓縮，只能被迫穿越馬路或進入社區尋找食物，因而與人類及車輛的衝突急劇增加。

事實上，野生動物橫過馬路，並非「闖入人類地盤」，而是因人類活動入侵了牠們的生境。若我們只將問題歸咎於動物，而忽略城市規劃與生態保育的責任，悲劇只會一再重演。

5. 呼籲市民提供資料 + 切勿餵飼野生動物

在法律未完善之前，公眾的參與與配合尤其重要。若市民目擊類似事故，或持有行車記錄儀片段，應盡快向相關部門或團體提供資料，以協助跟進。

同時，切勿餵飼野生動物。野豬天性怕人，但一旦習慣被餵飼，牠們便會停留在馬路或市區，令交通意外及人豬衝突風險倍增。

野生動物與人類同樣擁有生存權利。倘若法律與制度長期存在漏洞，野豬與其他野生動物將一次又一次成為犧牲者。香港社會必須正視問題，推動修例與制度改善；同時，市民也需要學習如何與野生動物和平共存，否則同類悲劇將永無止境。

The post 死於車輪與制度下的小野豬—— 回應大埔野豬被的士撞擊事故（文：香港野豬關注組） appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.