殉職消防員何偉豪安葬浩園 市民敬禮送別｜破產及清盤按月齊升｜姜濤演唱會撤火元素避免他人傷口灑鹽｜12 月 19 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2025 年 12 月 19 日星期五。東北季候風正影響廣東沿岸，今晚及明日預計部分時間多雲並有一兩陣微雨。明早最低氣溫約 20 度，日間將轉為天晴溫暖，市區最高氣溫約 25 度，新界地區會再高兩三度。明日最高紫外線指數約為 5，強度屬中等。

【今日重點新聞】

何偉豪今安葬浩園 公眾悼念區過百人送別 靈車經宏福苑、沙田消防局 市民敬禮：香港人的真英雄

【Yahoo 新聞】在大埔宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪，今日舉行最高榮譽喪禮。儀式於上午 10 時在世界殯儀館開始，大批市民早於 8 時許已到場悼念。靈車隨後前往宏福苑進行路祭，並駛經何偉豪生前所屬的沙田消防局，由消防處處長楊恩健帶領同袍列隊敬禮，現場響起鐘聲象徵其完成任務「落更」。何偉豪最終安葬於和合石浩園，其未婚妻在花圈上留下「不思量，自難忘」的字句，場面哀傷。

何偉豪的最高榮譽喪禮今日舉行，儀式後消防車載著何的靈柩，前往宏福苑進行路祭。

宏福苑五級火︱法團管委會被政府申請解散 華懋合安獲委任作臨時管理人 處理災後管理工作

【Yahoo 新聞】針對大埔宏福苑火災後的管理問題，政府今日首次引用《建築物管理條例》第 31 條，向土地審裁處申請解散該苑業主立案法團管理委員會，並委任華懋旗下的合安管理有限公司為臨時管理人。民青局局長麥美娟表示，考慮到火災後續工作複雜且居民分散，為回應業主訴求而介入。合安管理承諾不收取行政費用，龔如心慈善管理有限公司亦將捐出 500 萬元協助支付專業服務費。

瑪麗醫院醫護病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 院方：將嚴肅處理及處分

【Yahoo 新聞】社交媒體流傳一段懷疑在瑪麗醫院內科病房拍攝的片段，顯示數名醫護人員在當值期間使用針筒「射水」嬉戲。瑪麗醫院隨後回應，確認有數名員工於午夜時分在護士站作出不恰當行為，強調會按既定程序嚴肅處理及處分。立法會議員陳凱欣批評此舉損害醫護形象，且水漬可能導致病人滑倒受傷。

【今日重點財經新聞】

破產申請｜破產管理署公佈數據 11 月破產及清盤按月齊升 公司遭呈請清盤創 16 年新高

【BossMind】破產管理署最新數據顯示，11 月個人破產呈請共 820 宗，按月微升 0.6 %。公司清盤方面情況更為嚴峻，11 月錄得 82 宗強制清盤呈請，按月增加 12.3 %，更創下近 16 年以來的新高。今年首 9 個月的累計破產呈請個案達 6699 宗，按年增長 17.32 %，反映整體經濟環境下企業及個人的債務壓力顯著增加。

警拘 5 人 涉冒充他人於「積金易」平台提取 180 萬元 MPF 另涉洗黑錢 7,800 萬元

【AASTOCKS】警方成功瓦解一個針對「積金易」平台的詐騙集團，拘捕 5 名年齡介乎 28 至 65 歲的男子。該集團涉嫌盜用他人身份證，在平台上開戶盜取強積金存款。目前已知有 12 名供款人受影響，其中 3 人被轉走共約 180 萬元存款。此外，該集團還涉及高達 7800 萬元的洗黑錢活動。

制裁國家財路！北韓年盜加密幣 20 億美元

【Yahoo 財經】區塊鏈分析公司 Chainalysis 報告指出，受北韓支持的黑客在 2025 年盜取的加密貨幣金額創下歷史新高，截至 12 月上旬已竊取逾 20.2 億美元，較去年增加超過 50 %。其中最大宗案件為 2 月份杜拜交易所 Bybit 被盜走 15 億美元。相關資金被指用於支援北韓的核武及導彈計劃。

【今日重點娛樂新聞】

姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值 30 萬火元素服裝」原因：這是良心問題

【Yahoo 娛樂圈】姜濤於亞博舉行演唱會，其全黑服裝設計被網民指缺乏特色。監製莊少榮隨後在社交平台澄清，透露原本設計包含大量「火」元素，但因宏福苑五級火災慘劇，姜濤在翌日主動要求撤換所有火的元素，包括價值 30 萬元的服裝、舞台動畫及效果，不希望在他人傷口灑鹽，並向受災歌迷致意，希望能為大眾提供情緒出口。

鄭秀文為母親一週不停往返醫院 煲湯水照顧 眼泛淚光感慨：零零碎碎中前行

【Yahoo 娛樂圈】樂壇天后鄭秀文在社交媒體分享近況，透露過去一週忙於往返醫院照顧因上呼吸道感染住院的母親。經過 7 天治療，其母已康復出院。鄭秀文坦言在照顧期間感觸良多，並上載了眼泛淚光的照片，感慨人生只需努力完成每一天。她亦向網友徵集有益湯水食譜，展現出對家人的深切關懷。

前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45 歲慶生相疑爆新戀情

【Yahoo 娛樂圈】2005 年港姐亞軍陸詩韻轉型商界後發展順遂，但感情生活一直低調。即將迎來 45 歲生日的她，在社交平台上載慶生照片。其中一張照片顯示她與一名中年戴眼鏡男士頭貼頭，並被對方攬著膊頭，互動親暱，引發外界猜測其是否已告別單身，迎來新戀情。