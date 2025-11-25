全國運動會統籌辦公室主任楊德強

十五運會上周五閉幕，全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會(殘特奧會)於下月8至15日舉行；港澳穗深圳四地將於周六同步舉行殘特奧會火炬傳遞，合共200人。香港賽區將承辦4個競賽項目，包括全國殘疾人運動會的硬地滾球、輪椅劍擊和智障組乒乓球賽事，餘下的為特殊奧運會當中的乒乓球項目。全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，各方面已準備就緒，包括已完成無障礙設施的改裝工程。

就門票方面，特殊運動會的賽事屬免費入場，而全國殘疾人運動會的項目，三地以「項目通」的方式發售，即一張門票，可觀看同一項目的所有賽事，門票每張10元人民幣。他舉例指，香港硬地滾球在體藝館共有6日賽事，買一張門票可於12月9至14日入場觀看比賽。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/殘特奧會下月8至15日舉行-楊德強-已準備就緒/622167?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral