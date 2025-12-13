殘特奧會乒乓球TT11級混雙 港隊包辦銀、銅牌(陳天朗報道)

【Now新聞台】殘特奧會乒乓球TT11級，港隊混雙的溫偉樂及黃珮淇決賽不敵吉林組合，連同袁景誠和王婷莛，港隊包辦銀、銅牌。

橙黑衫溫偉樂及黃珮淇3場分組賽加四強全勝，其中分組賽就以局數3比2險勝過王博及唐亦欣。不過來到決賽，「溫黃配」有些手緊，黃珮淇送落網，3比3後連失4分。王博及唐亦欣就愈戰愈勇，王博正手抽，先贏一局11比6。

TT11級混雙四強，港隊吉林各佔兩隊，溫偉樂及黃珮淇打足五局，淘汰柴慶有和郭玉敏入決賽，第二局領先過5比2，之後被對方連取4分反超前。

溫偉樂拉正手，王博擋不住，追到9平手。下球溫偉樂拉得太高，送機會給王博。唐亦欣發球，王博搶攻，吉林取得關鍵兩分，再贏11比9。

第三局與第一局戰況相似，吉林4平手後連搶4分，贏多局11比6，局數大勝3比0奪金。溫偉樂及黃珮淇得銀牌，是他們今屆首面獎牌進帳。

隊友袁景誠和王婷莛四強1比3不敵王博和唐亦欣，銅牌戰就以3比2擊敗柴慶有和郭玉敏。

國際乒聯主席索寧頒贈吉祥物，港隊混雙包辦銀、銅牌。

周日乒乓球項目煞科，將會舉行TT11級男、女子單打及雙打的淘汰賽。

