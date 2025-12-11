殘特奧會女子重劍A級 余翠怡不敵辜海燕獲得銀牌(郭灝然報道)

【Now新聞台】殘特奧會輪椅劍擊，港隊的余翠怡於女子重劍A級決賽不敵上海的辜海燕，獲得銀牌。

決賽的第一節打了一分鐘多無得分，裁判叫停，認為兩人比賽消極，直接落下一節。

少見的戰情第二節又出現，右攻左的辜海燕先贏一劍，但隨後一分鐘多，戰情又膠著，裁判再次叫停，比賽直接去到第三節階段。

余翠怡被逼主動，用了近1分鐘追回一劍，還很快把握到辜海燕進攻稍停留下的機會，贏多一劍，超前比分。

四強擊敗另一位上海劍手鄒緒鳳、為隊友林嘉雯報回八強的一敗之仇，余翠怡被辜海燕追成3比3，還搶回領先優勢。

最後數秒時間，余翠怡刺中對方輪椅，計時器又出了問題，令到比賽暫停。

擾攘了數分鐘比賽重開，余翠怡於最後3秒伸盡了劍都搶不到分，結果輸3比4，相隔四屆再度參賽的她，為港隊增添一面銀牌。

男子花劍A級，數位港隊代表都未能躋身獎牌賽，鏡頭見到左攻右、港隊的黎志恆三十二強以12比15不敵廣東的吳安迪。

至於乒乓球方面，TT11女子雙打A組面向鏡頭的王婷莛和黃珮淇，首場直落三局，擊敗隊友李曉桐和黃家汶。

第二場鬥重慶的陳佳和李雯，先贏一局之下被對方反勝3比2。

一日之內打三場雙打，王婷莛和黃珮淇第三場直落三局不敵吉林的郭玉敏和唐亦欣，分組賽三場取得一勝兩負。

