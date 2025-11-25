小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
殘特奧會火炬傳遞封路｜受影響範圍一文睇晒
【Now新聞台】殘特奧會火炬傳遞周六早上在香港、澳門、廣州及深圳同步舉行。香港段傳遞將在早上9時30分開始，路線以添馬政府總部為起點，途經金紫荊廣場，然後坐船到尖沙咀碼頭，經文化中心到尖東後，坐開篷巴士前往啟德體育園。
火炬傳遞期間，灣仔北、尖沙咀海旁及啟德體育園一帶的路段將實施封路及特別交通安排，所有受影響道路將在火炬傳遞後適時開放。
道路管制範圍：
灣仔北
- 金紫荊廣場外的一段博覽道東上午8時起封閉。
- 博覽道、中環及灣仔繞道隧道(東行)往博覽道的支路、及博覽道東上午9時起封閉。
- 龍和道及鴻興道等一帶道路將間歇性封閉。
尖沙咀海旁一帶
- 梳士巴利道、廣東道、九龍公園徑、漢口道、彌敦道、中間道、漆咸道南、康運徑、麼地里及紅磡繞道等上午8時30分起封閉。
- 康莊道、漆咸道北、東九龍走廊將間歇性封閉。
啟德體育園一帶
- 宋皇臺道啟德青年運動場旁的上落客區上午8時起封閉。
- 東九龍走廊、九龍城道及宋皇臺道將間歇性封閉。
此外，中西區海濱長廊(中環段)部分路段、金紫荊廣場和灣仔臨時海濱花園亦會在活動期間臨時封閉。
限制飛行區：
警方將於11月29日上午8時30分至中午12時，在火炬傳遞路線向外伸延兩公里範圍設立臨時限制飛行區，除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。
公共運輸：
巴士
當日上午，警方於灣仔北及尖沙咀實施的臨時道路封閉及交通管制措施，行經灣仔博覽道東、尖沙咀碼頭巴士總站、彌敦道及梳士巴利道一帶受影響路段，合共58條專營巴士路線及五條專線小巴路線會由當日首班車起調整服務。當中，九巴8P號線(海逸豪園—尖沙咀(循環線))將會暫停服務。
其餘受影響巴士及小巴路線，則需臨時改道或停用／遷移於受影響地區內的相關站點，並會於道路重開後陸續恢復正常運作。
輪渡
灣仔—尖沙咀渡輪航線預計在上午約9時30分至10時45分期間，或會因應實際情況而需臨時調整服務；灣仔北、西九龍及東九龍的交通亦會較為繁忙。
更詳細內容，請按此瀏覽政府網站。
