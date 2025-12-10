殘特奧會｜張可盈女子SB14級100蛙破全國紀錄時間摘金（郭灝然報道）

【Now新聞台】殘特奧會游泳項目，港隊的張可盈和陳睿琳於女子SB14級100米蛙泳包辦金銀牌。

游第5線的張可盈，反應時間0.66秒並列最快，隊友陳睿琳於第4線，第3線則有謝林恩。早前的200米自由泳陳睿琳得銀牌、張可盈第4。來到100米蛙泳，陳睿琳率先轉塘，張可盈慢0.3秒則緊隨其後。

這兩位港隊代表最後50米叮噹馬頭鬥到難分難解，但半程過後張可盈稍稍帶出，最終以1分19秒51的時間首先觸池，贏陳睿琳不夠1秒奪金，更加比第4名的謝林恩2019年創下的全國紀錄快了接近4秒。

廣告 廣告

輪椅劍擊由余翠怡、湯雅婷、林嘉雯和劉燕儀組成的港澳聯隊，於女子團體花劍銅牌戰以41比45不敵江蘇。

男子團體佩劍，港隊的陳曦、李尚豪、梁肇麟和鏡頭見到左攻右的鄺遠興，亦於銅牌戰24比45同樣不敵江蘇。

聾人籃球B組白衫的港隊，首場分組賽不敵北京之後，第二場再以56比97不敵四川，連輸兩場。

#要聞