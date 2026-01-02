殘疾人士自製輪椅袋 展現創作力量改善生活（陳樂陶報道）

【Now新聞台】耀能協會下周舉辦慈善藝術展，展出服務使用者的作品。有服務使用者指，希望透過作品展示出殘疾人士亦可以創作及自我改善生活。

坐輪椅人士都可以做到想做的藝術。手執一束花，戴著眼鏡的男子，還有一隻黃色的貓卧在他的肩膀上，這幅自畫像是志坤第一幅作品。

協會服務使用者蕭志坤：「在宿舍想有人陪我，然後就畫了一隻貓，就代表陪伴我。」

志坤天生患有脊柱骨裂症，需要以輪椅代步，於16歲時加入中心及入住宿舍，踏上創作之路。除了畫畫，他還會縫紉不同大小形狀的袋，方便掛在輪椅上使用。

蕭志坤：「(最深刻的作品)那些輪椅袋，可以幫到人，自己設計的輪椅袋也是。這些布都是自己選的，本身由細到大在香港出世，又喜歡一些香港特色的東西。」

教導車縫技巧的范姑娘與志坤相處多年，見證他的成長。

協會導師范姑娘：「他是由零經驗開始，一直做到現在可以自己車縫有拉鏈的袋，或者比較仔細點的東西他都做得到。都會有人問他，『阿坤你那個袋在哪裡買的？那麼特別、適合你用』他真的會告訴他人，『我們自己車縫的』他都可以幫到其他出面社區的人，他們想要做，他都會跟人說『我幫你做一個』。」

中心內的縫紉工具都有特別之處，好像這部車衣機，一般的需要使用者用腳踏作推動，而這部就可以用手肘，方便輪椅人士。

志坤及逾70位服務使用者的作品，在下周四至周日會於荃灣的商場展出。

