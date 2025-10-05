中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
殘疾人奧委會啟德辦體驗日 羅淑佩：三地合辦殘特奧會展合作共融精神
香港殘疾人奧委會昨在啟德體藝館舉行殘奧日，提供多項殘疾運動項目讓公眾免費試玩，包括硬地滾球和輪椅劍擊等。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，今年粵港澳三地合辦殘特奧會，是國家殘疾人體育的重要盛典，展現三地合作共融精神。
活動吸引逾3,000人到場參與。有家長帶同子女齊齊支持殘疾運動員；亦有家長冀讓小朋友認識殘疾運動，學習運動員的堅毅精神。硬地滾球項目港隊代表梁育榮和張沅亦有到場。梁育榮表示，活動有助市民認識殘疾運動，親身感受硬地滾球並非容易的項目，要長時間訓練累積一定技術。
羅淑佩致辭時表示，今年粵港澳三地攜手合辦殘運會和特奧會，這不僅是中國殘疾人體育的重要盛典，更展現了粵港澳三地合作與共融精神。她續指，香港具備承辦比賽項目的條件，讓來自全國各省市的運動員聚首一堂，切磋技藝、建立友誼。羅淑佩稱，大眾市民對傷健一家的積極支持，以及旅客對大灣區無障礙出行的體驗，亦至關重要。她相信，比賽完結後，大家建立的友誼和傷健共融的精神仍然會繼續傳承下去。
羅淑佩又指，府致力推動體育發展，透過香港體育學院及各體育總會，全面支援香港運動員，包括殘疾運動員，備戰和參與各類大型國際綜合運動會。同時亦非常關注殘疾運動員的雙軌發展和退役後的生活，例如早年就推行「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，讓殘疾運動員具備退役後轉型發展的知識和技能，在退役後融入社會和開展第二事業。
第十二屆殘運會暨第九屆特奧會將於12月在廣東、香港和澳門舉行，香港將會承辦四個競賽項目，包括殘奧項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球(TT11組)，以及特奧項目乒乓球。
