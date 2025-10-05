香港殘疾人奧委會今日(5日)在啟德體藝館舉行殘奧日，現場有約20種殘疾運動項目，包括坐式排球、盲人門球等供公眾試玩。(周令知攝)

香港殘疾人奧委會今日(5日)在啟德體藝館舉行殘奧日，現場有約20種殘疾運動項目，包括坐式排球、盲人門球等供公眾試玩。另外，活動同時設展覽講述本港殘疾運動發展，更首次展出港隊於殘特奧會大眾項目，輪椅舞蹈中獲得的三金三銀獎牌。活動今日上午10時至下午6時在啟德體藝館舉行，免費開放予公眾參與。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮上致辭，指粵港澳三地合辦殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，不但是中國殘疾人的體育盛典，更展現三地合作共融精神；香港具備承辦比賽項目的條件，同時市民支持傷健一家，旅客對大灣區無障礙出行的體驗亦非常重要，相信賽事完結後，傷健共融的精神會繼續傳承下去。

廣告 廣告

羅淑佩又說，巿民對傷健一家的支持，及旅客對大灣區無障礙出行體驗尤為重要，呼籲市民入場支持賽事，相信比賽完結後，傷健共融的精神會傳承下去。她指，政府關注殘疾運動員雙軌發展和退役後的生活，提供就業和教育等全面支援，令他們具備退役後轉型發展的知識和技能，融入社會開展「第二事業」，並鼓勵更多殘疾人士參與體育活動，促進殘疾體育發展。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/殘疾人奧委會舉辦殘奧日-20種殘疾運動項目供試玩/605911?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral