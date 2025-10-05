中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
殘疾人奧委會舉辦殘奧日 20種殘疾運動項目供試玩
香港殘疾人奧委會今日(5日)在啟德體藝館舉行殘奧日，現場有約20種殘疾運動項目，包括坐式排球、盲人門球等供公眾試玩。另外，活動同時設展覽講述本港殘疾運動發展，更首次展出港隊於殘特奧會大眾項目，輪椅舞蹈中獲得的三金三銀獎牌。活動今日上午10時至下午6時在啟德體藝館舉行，免費開放予公眾參與。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮上致辭，指粵港澳三地合辦殘疾人運動會暨特殊奧林匹克運動會，不但是中國殘疾人的體育盛典，更展現三地合作共融精神；香港具備承辦比賽項目的條件，同時市民支持傷健一家，旅客對大灣區無障礙出行的體驗亦非常重要，相信賽事完結後，傷健共融的精神會繼續傳承下去。
羅淑佩又說，巿民對傷健一家的支持，及旅客對大灣區無障礙出行體驗尤為重要，呼籲市民入場支持賽事，相信比賽完結後，傷健共融的精神會傳承下去。她指，政府關注殘疾運動員雙軌發展和退役後的生活，提供就業和教育等全面支援，令他們具備退役後轉型發展的知識和技能，融入社會開展「第二事業」，並鼓勵更多殘疾人士參與體育活動，促進殘疾體育發展。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/殘疾人奧委會舉辦殘奧日-20種殘疾運動項目供試玩/605911?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
印尼學校倒塌罹難者增至37人 仍有26人失聯
（法新社雅加達5日電） 印尼爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校建築物發生倒塌災難，官員表示，截至今天已有37人罹難，搜救人員仍持續搜尋受困於瓦礫下的失聯者。災難發生於9月29日，東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）近郊的柯齊尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校的多層樓建築突然倒塌，困住當時正在進行下午祈禱的數百名學生。法新社 ・ 10 小時前
林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場
【on.cc東網專訊】台灣歌手林曉培近日久違現身音樂派對活動，與一眾新世代歌手同場交流，身為樂壇前輩的她獻唱經典歌曲《心動》，感動全場。提到與年輕歌手打成一片，她笑言：「遇到很多很不一樣的藝人朋友，新一代的歌手，所以感覺有挖到寶。」她又透露近期全心投入創作：「在東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
比特幣突破125,000美元關口 創紀錄新高
比特幣再創新高，美國政府停擺引發的風險資產普漲提振全球最大加密貨幣。Bloomberg ・ 10 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
康文署提醒中秋勿煲蠟、放孔明燈
康文署呼籲市民，在歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。 在康文署轄下場地（包括公園、泳灘及燒烤場）亂拋垃圾可被罰款三千元，煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款二千元及監禁十四天。am730 ・ 5 小時前
麥德姆遠離本港 天文台：下午三時四十分改發一號戒備信號
【Now新聞台】一號戒備信號生效，天文台指，當麥德姆對本港的威脅解除時，會取消所有熱帶氣旋警告信號。 尖沙咀鐘樓對出海濱早上多雲，天色昏暗但未有雨。維港海面有白頭浪，船隻照常航行，岸邊有樹葉隨風飄動。有市民指天氣舒適，如常約朋友出街跑步運動。丁先生：「逢星期日都跑步，今日三號信號都很好風，我們就出來跑，因為較舒服、沒這麼熱。我們沒有近海邊跑，行較入的行人路，我們安全為上。」亦有旅客繼續到海邊觀光打卡，指今次打風沒有打亂他們行程。旅客李先生：「我過來前，特意關注這邊的情況，也關注颱風路徑，但還好，颱風只是外圍雨勢影響一下香港。我過來感到風特別大，但也沒甚麼下雨，已很不錯。」天文台指，麥德姆逐漸遠離本港，但受麥德姆外圍雨帶影響，本港間中有狂風驟雨和雷暴。天文台預計，隨著麥德姆移向廣東雷州半島後逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉，但早晚部分時間多雲和有一兩陣驟雨。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
醫管局中秋前夕辦中秋節慶祝活動 與未能出院病人迎佳節
明日(6日)是中秋節，部份病人未能出院與家人團聚，為了照顧這班病人的需要，醫管局特別花心思與病人一起迎佳節，讓公立醫院瀰漫着節日的歡樂氣氛。同公立醫院都舉行了中秋節慶祝活動，包括為兒科病人親手製作豆沙及紫薯月餅，亦向長者病人送贈月餅，送上祝福，以及在醫院內設置特別的中秋花燈裝飾，讓醫護人員、病人和家人可以一同「打卡」留am730 ・ 10 小時前
國慶黃金周提振 港10月零售看俏
本港8月零售額升3.8%，摩根士丹利發表報告指出，近期舉行的一系列超大型活動成功吸引內地及過夜旅客，帶動8月零售銷售，遊客消費增加令包括鐘錶珠寶在內的奢侈品銷售表現強勁，對九龍倉置業（1997.HK）及希慎興業（0014.HK）有正面影響，預期10月在黃金周長假期帶動下，本港零售銷售可望持續增長。信報財經新聞 ・ 1 天前
SEASONS 周末兩天共沽6伙 套現逾3377萬元
會德豐地產 SEASONS 系列繼昨日售出2伙後,今日再連錄4成交。周末兩天共沽6伙,套現逾3377萬港元。整個 SEASONS 系列自去年3月開售至今,累售1358伙,套現逾84.2億港元。 (BC)#會德豐地產 #SEASONSinfocast ・ 3 小時前
朗豪坊國慶黃金周首四日人流按年升10%
冠君產業信託(02778)旗下朗豪坊商場於今年十一國慶「超級黃金周」首四日人流仍然較去年同期上升10%,高於內地旅客首四日訪港數字升幅7.1%,並突破今年8月暑假所創的單日人流紀錄。冠君產業信託行政總裁侯迅表示:「朗豪坊以『體驗式經濟』為核心策略,持續透過引入獨家 IP 及創新活動,回應市場對打卡及文化體驗與高情緒價值的消費需求。我們今年已成功引進超過20間新店,其中多個品牌更選擇朗豪坊作為其香港首站,包括近期廣受歡迎的 Chiikawa 主題拉麵海外首間分店,進一步鞏固商場作為品牌落戶熱點的地位。」她續指:「黃金周期間,除了 Kuromi 主題限定店及周末市集反應熱烈,場內美妝、餐飲、潮流玩物與服飾等類別銷售亦見暢旺,我們對中秋及緊接的萬聖節檔期生意表現充滿信心,預計消費動力可持續。展望第四季,朗豪坊將繼續引入多元品牌及策劃創新互動體驗,致力鞏固其作為香港必到的體驗式消費、娛樂及潮流文化地標的角色。」 (BC)#冠君產業信託 #朗豪坊infocast ・ 3 小時前
甯漢豪稱洪水橋增住宅地 提高發展商投標意欲
發展局局長甯漢豪在無線電視(TVB)節目表示,正調整洪水橋片區開發要求,例如增加住宅地等,以提高發展商投標的意欲。政府加速發展北部都會區,其中洪水橋新發展區以片區開發及注資成立園區公司,營運產業用地,「雙軌」推動。甯漢豪稱,會預先平整好20多公頃土地,園區公司只須負責上蓋建設及營運,減少投放資金。另一幅涉10多公頃的片區,會調整規劃,包括私人住宅地由兩幅變3幅,新增的1幅原本興建消防、救護設施。她稱,原有一條頗長的公路,叫開發商助政府興建,但收到意見稱這條路真的令負擔加大很多,可否由政府興建,這方面覺得政府做到。她表示,這個片區將改為「雙信封制」招標,即非單純價高者得,會考慮其他因素,例如會否協助營運當中的產業用地。她不覺得「雙信封」制等於蝕,政府都會有個底。另一加快方法是為北都設專屬法例,甯漢豪表示,並非2022年精簡整體法定程序的延續,亦不會減少城規公眾申述程序。北都設專屬法例包括調整發展參數,不會對環評等有大改動。不排除在施工階段,有些地方不容許24小時施工,就要取得批准。對於此舉能加快多少發展,她稱,難以評估。(BC)#甯漢豪infocast ・ 7 小時前
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。on.cc 東網 ・ 9 小時前
暫緩垃圾徵費 飲食業界指應聚焦回收教育 冀港府支援環保措施
【on.cc東網專訊】港府宣布維持暫緩垃圾徵費。飲食集團主席、優質旅遊服務協會主席黃傑龍出席電台節目時表示，支持政府暫緩推行垃圾徵費，認為在當前經濟環境下，應聚焦推動回收教育而非收費；又指業界會繼續積極推行環保措施，期望政府提供更多支援。on.cc 東網 ・ 10 小時前
新界東聯網推遙距化驗切片 明年料實行 AI 輔助診斷 強調不會取代病理科醫生︱Yahoo
【Yahoo健康】病理科作為支援斷症、化驗的「幕後軍師」，其判斷越精準快速，病人便越能盡快接受合適治療。但過往在化驗的過程中，總有一些難以控制的過程造成延遲 ── 例如病理科醫生需乘車到施手術的醫院。Yahoo 健康 ・ 1 天前
中秋節免費搭輕鐡電車
【Now新聞台】中秋節市民可免費乘搭輕鐵和電車。政務司司長陳國基出席在屯門輕鐵車廠舉行的啟動禮。陳國基致辭時稱，特區政府全力推動連接洪水橋和前海的港深西部鐵路，進一步提升粵港澳大灣區基建互聯互通，讓市民出行更便捷。陳國基與「共創明TEEN」學員坐上輕鐵，他期望「政、商、民」合作，為青年搭建發展舞台，為香港長遠發展注入新動力。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 8 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 15 小時前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 15 小時前