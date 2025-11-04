低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
殘疾及SEN畢業生難搵工 入職欠支援阻礙融入職場
【on.cc東網專訊】殘疾或有特殊學習需要（SEN）的學生在學業上往往要較旁人花更多時間，即使學成畢業，在求職路上亦同樣更為艱難。有團體早前就本港擁有高等及專上學歷的殘疾或SEN學生，其就業情況進行研究，發現雖然企業支持共融的理念愈來愈普及，但只有約半數企業匯報上年度曾新聘至少一位殘疾人士，而為殘疾僱員提供「合理調適」的機制，特別是在招聘及入職階段的支援，覆蓋率更不足5成，成為殘疾人士全面融入職場的主要障礙。
研究由推展殘疾和SEN學生就業的慈善團體CareER開展，並採用由該團體設計，涵蓋產品與服務、招聘、員工參與及留任、工作調適，和無障礙環境等指標的「CareER 傷健共融指數」，為參與企業進行個別評估，找尋改善空間並推動制訂具體共融策略。而今年的指數顯示，參與企業整體平均得分從 2023 年的61.7%上升至今年的70.5%，反映企業支持共融的理念更為普及，但研究同時顯示僱用殘疾人士數據仍有待提升，因只得52%企業匯報上年度曾新聘至少一位殘疾人士，而65%表示公司有聘用殘疾員工。同時，儘管78%企業內部網站符合無障礙標準，惟僅22%企業會邀請外部專家審查內部資訊科技的無障礙情況，為殘疾僱員提供「合理調適」的機制，即為他們提供彈性工時和無障礙設施等，覆蓋率亦不足5成。
CareER 聯合創辦人及行政總裁崔宇恒表示，全球殘疾人士及其家庭消費力超過18萬億美元，而逾6成殘疾人士會因品牌不尊重其社群而停止消費，因此傷健共融不僅是社會責任，更是關鍵的商業策略，推動共融既能釋放人才潛力，亦有助企業連結該龐大市場。崔又指，企業整體分數上升反映香港在共融路上穩步向前，團體將持續協助僱主建立更包容的工作環境，讓高學歷殘疾及 SEN 人才盡展所長。
