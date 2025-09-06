殯儀館燒錯遺體 家屬未見阿嬤最後一面

【on.cc東網專訊】台灣新竹市立殯儀館周五（5日）有殯儀業者未依程序確認燒錯遺體，令家屬未見到阿嬤最後一面，雙方爆發肢體衝突。有殯葬業者爆料，發生燒錯遺體的業者，疑與2年前冰庫大體退錯冰、幾乎累法醫解剖錯遺體的業者是同一家；對此，市府暫未回應。

報道指，涉事家屬周五下午瞻仰遺容時，驚覺不是自家阿嬤，才發現燒錯遺體。由於未能與家人作最後告別，家屬與葬儀業者爆發肢體衝突。現場畫面可見，28歲的林姓外孫被業者壓制在地，一旁有市府人員也有家屬，場面混亂。最終在他人調停下，才告一段落。

2023年該市殯曾爆出領錯遺體，法醫差點解剖錯人的烏龍事件。當時因意外身亡的29歲越南籍阮姓移工，原定下午解剖，館方卻誤將39歲印尼籍移工「阿滿」退冰後放在解剖台，家屬一看根本不是死者、法醫檢查資料也發現有誤，才趕緊喊停，殯葬所長也因而換人。有殯葬同業爆料，燒錯遺體的業者，疑正是2年前退錯冰的那一家。

