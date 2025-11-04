殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪

香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。



張祺忠戴眼鏡、穿黑色西裝出庭，他神情平靜，聽控方讀出案情時低頭，逾 30 名公眾、親友到庭旁聽。現年 61 歲的張祺忠，自 2018 年起還押，至今服刑 7 年 2 個月。



法律101｜「謀殺」與「誤殺」有何分別？定罪門檻有何不同？

被告張祺忠（案發時 53 歲）被控謀殺、阻止屍體合法埋葬兩罪，指他於 2018 年 8 月 17 日在香港大學偉倫堂 1601 室內謀殺女子陳慧文（53歲）；2018 年 8 月 17 日至 8 月 28 日阻止陳的屍體合法埋葬。張祺忠由資深大律師陳政龍代表，案件由法官張慧玲審理。

首次審訊陪審團

大比數裁定謀殺罪成

翻查報道，張祺忠在 2018 年被起訴、開始還押，在 2020 年首次審訊欲承認誤殺罪，惟不獲控方接納，他否認謀殺罪受審。辯方結案陳詞時指出，張案發時患有抑鬱症，他或因受激怒而殺人；控方則指，沒有專家指出指他案發時失控，又提出張因金錢糾紛而動殺機，且犯案時冷靜，沒有失控。

陪審團最終以 5 比 2 大比數裁定張謀殺罪成，原審法官彭寶琴依例判他終身監禁，另就張承認一項阻止屍體合法埋葬罪，判監 28 個月，兩罪同期執行。

張祺忠其後提定罪上訴，爭議原審法官就「減責神志失常」的抗辯理由，引導陪審團時指毋須考慮辯方心理專家的證供，是引導出錯。上訴庭於 2024 年 2 月 2 日裁定張上訴得直，下令發還重審。

案件編號：HCCC37/2024

