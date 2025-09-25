「殺局」逾25載 市政局還魂？

【on.cc東網專訊】政府在1999年底取消市政局及區域市政局，「殺局」逾25年「還魂」？

話說超強颱風「樺加沙」襲港，吹殘香港，各區出現不同程度的「損傷」，有網民發現「市政局」。

該網民在社交平台貼文，指樺加沙風力之大，一些物件從未見過被吹倒的，也被今次的風暴粗暴地揭了出來。該網民又上載了兩張相，地點是柴灣地鐵站對開的休憩地，指該處有一個報時和溫度的電子顯示牌，其上方本來掛着「康樂文化事務署」標誌的牌子也被揭開了，將當時籌建的「市政局」標誌重新顯露出來。

貼文又說：「它(電子顯示牌))早在80年代中至末已經豎立在這地方。回歸後，市政局在1999年12月31日被殺局，由新部門「食物環境衞生署」和「康樂及文化事務署」代替。現在絕大部分前朝舊物都已經被油漆、重新更換或重新裝修，把這舊標誌被消失了！」

本港原有3層議會架構，首層立法會、第2層是市政局及區域市政局，而第3層則是區議會。由於兩個市政局被批評權力過大，儼如獨立王國，再加上是民主派議員佔多數，阻礙政府施政，故政府以重組市政服務架構為由，在1999年底「殺局」，解散兩個市政局。自此3層議會架構變成兩層，但政府並沒放權予區議會，區議會仍屬民意諮詢機構。

