殺豬宴約5萬人搶食情況混亂 警約談籌辦網紅

【on.cc東網專訊】江西省豐城市周三（14日）舉辦殺豬宴，原計劃準備100桌酒席，但吸引4萬至5萬人到場用餐。現場一度出現混亂，菜品一掃而空。籌辦宴會的網紅「臥龍哥」隨後道歉稱籌備不足，已被警方約談。

大批民眾到場參加殺豬宴，菜品在出鍋和上桌途中即被一搶而空，更有人直接用手拿取掉落桌面的菜品，殺豬宴秒變「搶菜場」。有參加者表示，當時剛搶到一條麵條，吃了一半也被人扯出來。豐城市張巷鎮政府工作人員周四（15日）回應稱，「臥龍哥」剛開始申請免費請60歲以上老人吃飯，只有20桌，村幹部也同意舉辦，但他在周二（13日）臨時提出請1,000名網民前往用餐，村幹部當時強調不具備接待這麽多人的條件。

工作人員又強調，現場沒有發生衝突，未發生「掀桌子」等行為，有人為博取流量刻意剪輯、放大等惡意處理。村幹部更向外地網民贈送飯盒或帶到鎮政府食堂用餐，讓所有到場網民均可吃飽。

