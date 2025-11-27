毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動

大埔宏福苑五級火 特首李家超

宏福苑五級火造成數十人死亡，是香港大半世紀死亡人數最多的火災。各界紛紛遇難者致哀，並取消未來數日活動，包括年度盛事毅行者及單車節。特首李家超表示，未來這段期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作；並將舉辦悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。

就立法會選舉下月7日投票，多個政黨因應大埔五級火停止競選工作，政府亦暫停舉行選舉論壇。李家超被問到會否延後選舉時則稱，要先審視救援情況再決定。

年度盛事、原定周日舉辦的香港單車節，旅發局宣布將取消，讓政府相關部門集中資源，投入救援與善後工作。至於今晚舉行的「光影匯•中環」啟動儀式亦會取消，稍後公布延期安排。同於周日舉行的寶礦力水特跑步祭2025亦決定延期。

樂施會宣布，原定周五至日(28至30日)舉行的「樂施毅行者2025」取消。樂施會指，已啟動緊急支援機制，將毅行者所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民。今年毅行者的後續安排，將會盡快公布。原訂於周六及日(29及30日)於銅鑼灣舉行的「渣打藝趣嘉年華2025」亦決定取消。

未來幾日原訂有大量體育比賽亦取消，包括原定周六及日(29及30日)舉行的香港排球錦標賽及康文盃沙灘排球公開賽，補賽安排稍後公布。中國香港欖球總會公布，昨日至周日的欖球活動及賽事同告取消。

