宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動
宏福苑五級火造成數十人死亡，是香港大半世紀死亡人數最多的火災。各界紛紛遇難者致哀，並取消未來數日活動，包括年度盛事毅行者及單車節。特首李家超表示，未來這段期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作；並將舉辦悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。
就立法會選舉下月7日投票，多個政黨因應大埔五級火停止競選工作，政府亦暫停舉行選舉論壇。李家超被問到會否延後選舉時則稱，要先審視救援情況再決定。
年度盛事、原定周日舉辦的香港單車節，旅發局宣布將取消，讓政府相關部門集中資源，投入救援與善後工作。至於今晚舉行的「光影匯•中環」啟動儀式亦會取消，稍後公布延期安排。同於周日舉行的寶礦力水特跑步祭2025亦決定延期。
樂施會宣布，原定周五至日(28至30日)舉行的「樂施毅行者2025」取消。樂施會指，已啟動緊急支援機制，將毅行者所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民。今年毅行者的後續安排，將會盡快公布。原訂於周六及日(29及30日)於銅鑼灣舉行的「渣打藝趣嘉年華2025」亦決定取消。
未來幾日原訂有大量體育比賽亦取消，包括原定周六及日(29及30日)舉行的香港排球錦標賽及康文盃沙灘排球公開賽，補賽安排稍後公布。中國香港欖球總會公布，昨日至周日的欖球活動及賽事同告取消。
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 21 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
香港高樓火災接近受控 死亡人數繼續上升
【彭博】-- 香港消防處預計將在晚間徹底撲滅高層建築群火災。火勢已造成至少83人遇難，是香港數十年來最嚴重的火災事故。消防處副處長陳慶勇周五凌晨在新聞發布會上表示，目前滅火行動大致完成，會破門進入七棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，預計周五上午9時完成。目前尚不清楚火災發生後仍有多少人下落不明。大火席捲的大埔宏福苑住宅區曾居住約4,600人。陳慶勇表示，搜救行動完成後，相關部門將核實失蹤人數。這場始於周三下午的大火直至周四才大致得到控制，但部分公寓仍可見零星火苗。起火點位於耗資3.(第一段起新增消防處發布會內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
大埔宏福苑於 11 月 26 日晚上發生五級火警，火舌吞噬了屋苑七座大廈，這場罕見的特大火災造成驚人傷亡，消防處動員逾 800 人參與行動。截至 11 月 28 日早上已造成至少 94 人死亡，當中包括一名殉職的消防員，另有 76 人受傷，傷者中包含 11 名在前線奮戰的消防員。消防表示，滅火行動已經大致完成，周五早上九時前會完成所有單位爆破，確保沒有被困人士。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷 廉署立專組查大維修涉貪疑雲
大埔宏福苑早前發生五級大火，火勢由正在進行外牆大維修工程的棚架燃起，迅速蔓延多幢大廈，造成嚴重死傷，被指是近年最嚴重的屋苑火警之一。 火警由三級升至五級並延燒超過一日，多名居民一度被困，需要大規模疏散，當中包括殉職及受傷的消防員。Fortune Insight ・ 17 小時前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 1 天前