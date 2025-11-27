毅行者取消 籌得捐款及物資撥予支援受火災影響居民

【on.cc東網專訊】原定明日(28日)起一連三日的樂施毅行者，樂施會今日(27日)宣布取消。活動所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。

樂施會表示，對大埔火災事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問，將盡快公布活動後續安排。

