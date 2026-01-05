冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
毋須 Wi‑Fi 一插即投影！Belkin ConnectAir 無線 HDMI 棒攻商務會議｜CES2026
筆電、平板、手機都適用。
Belkin 在 CES 2026 上公佈了一款全新無線投影裝置 ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter，它毋須 Wi‑Fi 或藍牙，便可將筆電、平板或手機畫面，無線投射到電視或投影機，主攻商務簡報及會議場景。
即插即用 唔駛 Wi‑Fi 都可以投影
ConnectAir 採取即插即用設計，用家只需將 USB‑C 傳輸器插入筆電等裝置，然後把 USB‑A to HDMI 接收器接駁到電視、顯示器或投影機，就可以直接無線投影。過程無需額外安裝 app，亦唔需要用到 Wi‑Fi 或藍牙。
官方稱 ConnectAir 最長無線連線距離可達約 40 米，方便在會議室或課室內自由走動做簡報。
1080p 60Hz 畫面，延遲低於 80ms
規格方面，ConnectAir 支援最高 1080p 60Hz 畫面傳輸，Belkin 聲稱延遲可控制在 80ms 以下。一般播放影片或做簡報應該相對流暢，不過對極度講求反應時間的電競遊戲就未必適合。
裝置採用 5GHz 無線傳輸，實際穩定性會視乎場地環境及阻隔物而有所不同。
支援 USB‑C 裝置，最多 8 個發射器方便多人分享
ConnectAir 主要支援具備 USB‑C 及 DisplayPort Alt Mode 的裝置，包括 Windows、macOS 及 ChromeOS 筆電。廠方亦提到，配合支援視訊輸出的平板及手機（例如 M1／M2 iPad Pro、iPad Air，以及部分 Android 旗艦），用家都能夠用這套方案無線投影到大屏幕。
為配合會議及教學使用，Belkin 表示 ConnectAir 支援多人共用功能，一個接收端最多可配對 8 個 USB‑C 傳輸器。用家可輪流投影各自畫面，適合會議室、辦公室及學校等情境快速切換發言者。
售價及推出時間
ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter 定價 US$150，預計今年初上市，但暫時未有香港發售詳情。
