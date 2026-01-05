毋須 Wi‑Fi 一插即投影！Belkin ConnectAir 無線 HDMI 棒攻商務會議｜CES2026

毋須 Wi‑Fi 一插即投影！Belkin ConnectAir 無線 HDMI 棒攻商務會議

Belkin 在 CES 2026 上公佈了一款全新無線投影裝置 ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter，它毋須 Wi‑Fi 或藍牙，便可將筆電、平板或手機畫面，無線投射到電視或投影機，主攻商務簡報及會議場景。

即插即用 唔駛 Wi‑Fi 都可以投影

ConnectAir 採取即插即用設計，用家只需將 USB‑C 傳輸器插入筆電等裝置，然後把 USB‑A to HDMI 接收器接駁到電視、顯示器或投影機，就可以直接無線投影。過程無需額外安裝 app，亦唔需要用到 Wi‑Fi 或藍牙。

廣告 廣告

​官方稱 ConnectAir 最長無線連線距離可達約 40 米，方便在會議室或課室內自由走動做簡報。

1080p 60Hz 畫面，延遲低於 80ms

規格方面，ConnectAir 支援最高 1080p 60Hz 畫面傳輸，Belkin 聲稱延遲可控制在 80ms 以下。一般播放影片或做簡報應該相對流暢，不過對極度講求反應時間的電競遊戲就未必適合。

​裝置採用 5GHz 無線傳輸，實際穩定性會視乎場地環境及阻隔物而有所不同。

Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter

​支援 USB‑C 裝置，​最多 8 個發射器方便多人分享

ConnectAir 主要支援具備 USB‑C 及 DisplayPort Alt Mode 的裝置，包括 Windows、macOS 及 ChromeOS 筆電。廠方亦提到，配合支援視訊輸出的平板及手機（例如 M1／M2 iPad Pro、iPad Air，以及部分 Android 旗艦），用家都能夠用這套方案無線投影到大屏幕。

為配合會議及教學使用，Belkin 表示 ConnectAir 支援多人共用功能，一個接收端最多可配對 8 個 USB‑C 傳輸器。用家可輪流投影各自畫面，適合會議室、辦公室及學校等情境快速切換發言者。

​售價及推出時間

ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter 定價 US$150，預計今年初上市，但暫時未有香港發售詳情。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk