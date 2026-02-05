母遭擄失蹤 美名主播淚崩喊話：要母平安鐵證

（法新社洛杉磯4日電） 美國新聞主播薩凡納．賈斯禮今晚在社群媒體發布影片，聲淚俱下地懇求綁匪出示她84歲的母親還活著的證明。美國總統川普表示，已指示所有聯邦及地方執法單位支援，提供協助。

薩凡納．賈斯禮（Savannah Guthrie）強調，由於「聲音和影像極易被偽造，我們必須百分之百確定她還活著，確保人就在你們手中」。 這位54歲的美國國家廣播公司（NBC）晨間新聞節目「今日秀」（Today）共同主持人，在家人陪同下，含淚直接對綁匪喊話：「我們希望與你們取得聯繫，我們已準備好傾聽。」 亞利桑那州警方2日表示，南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）1日於可疑情況下失蹤後，研判她已在皮瑪郡（Pima County）的家中遭到綁架。

當地警長納諾斯（Chris Nanos）2日在記者會上表示：「我們很清楚她並非自願離家。」他並形容該住所為「犯罪現場」。 美國總統川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他已與薩凡納．賈斯禮通話，並說：「我已指示所有聯邦執法部門立即支援，完全聽憑家屬與地方執法單位差遣。我們正投入所有資源，務必要讓她的母親平安返家。」 「紐約時報」（New York Times）報導，南西．賈斯禮因未如常出席1日的教會禮拜而被通報失蹤。