每年有 900 萬個奧林匹克游泳池的冰川融化，最新研究指出

位於高山亞洲的冰川正在以驚人的速度消失，每年有超過 22 億噸的冰融化，這相當於九百萬個奧林匹克標準游泳池的容量。科學家們長期以來將這一現象與全球氣溫上升聯繫起來，但來自猶他大學和維吉尼亞科技大學的新研究顯示，季節性氣候模式的變化同樣在其中扮演著重要角色。這項研究提供了首個明確的證據，表明由南亞季風驅動的降雨和降雪變化正在加速冰川的融化。

中 Himalayas、中西部和東部 Himalayas 等地區似乎特別脆弱，突顯了受季風動力影響的冰川的脆弱性。根據猶他大學助理教授、該研究的主要作者 Sonam Sherpa 的說法，如果季風的時間和強度繼續改變，可能會加劇冰的損失，威脅到下游數百萬人的水資源安全。這一地區常被稱為第三極，擁有除北極和南極之外最大的冰川冰儲備。這些冰川為超過 14 億人提供淡水，支持南亞和中亞的農業、水力發電及生活用水。

在中 Himalayas，許多冰川在夏季季風期間獲得質量，而不是在冬季。在高海拔地區，寒冷的空氣將大量季風降水轉化為降雪，這有助於維持冰川的存在。然而，氣候變暖正在破壞這一平衡，導致降雪減少、降水季節縮短，並在某些情況下將降水形式從雪轉為雨。隨著冰川的積累減少和融化加劇，冰川的退縮速度明顯加快。

維吉尼亞科技大學的助理教授、該研究的聯合作者 Susanna Werth 警告說，展望未來，山地冰川的快速退縮將使河流的主要水源從冰川融水轉變為降雨，從而加劇未來幾代人下游地區的乾旱風險。不穩定的冰川還增加了洪水和山體滑坡的風險。冰川融化加速會增加冰川湖突發洪水的風險，這在全球變暖的背景下，已在山區變得更為普遍。這些突發的洪水可能引發連鎖危害，如山體滑坡和河流洪水，對周邊社區造成毀滅性影響。

因此，研究人員指出，這些風險不僅涉及淡水的逐漸短缺，還包括對生命和關鍵基礎設施的即時威脅。此外，作者利用來自 NASA GRACE 任務的衛星數據，該任務追蹤地球重力場的變化，以檢測冰量損失。研究發現，中部和西部 Himalayas 的冰川因降雨增加而流失冰量，而在東部，降雪減少則扮演著更重要的角色。研究還確定了與自然季風變異性相關的 3 至 8 年融化週期，這引發了對未來氣候變化如何影響冰川穩定性的擔憂。

