BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
每日郵報母公司收購競爭對手 預計加速國際拓展
（法新社倫敦22日電） 英國小報「每日郵報」母公司「每日郵報與通用信託集團」今天表示，已與美國與阿布達比合資企業RedBird IMI達成一項5億英鎊收購協議，目標為買下「每日電訊報」。
「每日郵報與通用信託集團」（DMGT）在發給法新社的新聞稿中表示，該集團已與RedBird IMI簽署協議，將以5億英鎊（約新台幣210億元）價格收購「電訊傳媒集團」（Telegraph Media Group）。
這樁潛在收購案，可能使DMGT成為英國最具規模的右派媒體集團之一，並預料將面臨競爭監管機關的審查。
消息曝光前，美國投資公司紅鳥資本（Redbird Capital Partners）上週突然退出先前的收購計畫，使「每日電訊報」（The Telegraph）的未來再添變數，也讓這宗因政府干預而延宕多時的出售案再度拉長。
DMGT表示，雙方將進入排他性洽談階段，以敲定交易細節，且「預期協議很快就能完成」。
DMGT指出，這項收購將為每日電訊報員工帶來「急需的確定感與信心」；該報自兩年多前求售以來，一直處於未定狀態。
DMGT表示他們計劃「加速」每日電訊報的國際拓展，重點放在美國市場，同時強調每日電訊報將維持編採獨立，不受集團內其他媒體影響。
其他人也在看
化石燃料淘汰未入協議 歐盟：仍朝正確方向邁進
（法新社巴西貝倫22日電） 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）與會各國今天達成協議，但未如歐洲聯盟等國所要求的納入一個逐步淘汰化石燃料的路線圖。在巴西城市貝倫（Belem）經歷兩週激烈協商後，近200個國家一致通過這項協議；美國在總統川普刻意迴避下，缺席本屆會議。法新社 ・ 11 小時前
G20領袖聯合宣言 尋求保護關鍵礦物供應鏈
（法新社約翰尼斯堡22日電） 20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅。G20成員國領袖在南非約翰尼斯堡召開的峰會上通過這份30頁宣言，當中表示：「我們尋求確保關鍵礦物的價值鏈更能抵擋中斷衝擊，無論起因是地緣政治緊張、不符合世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情或天災。」法新社 ・ 14 小時前
COP30協議陷僵局 化石燃料議題僵持不下
（法新社貝倫市21日電） 巴西主辦今年的聯合國年度氣候峰會，並在今天呼籲各國團結以強化有關氣候的行動，目前各國為化石燃料議題僵持不下，也導致各國代表在表定的會議結束時間過後，仍在繼續談判。巴西在貝倫主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並把本屆會議定位成國際氣候合作成敗的關鍵時刻。法新社 ・ 23 小時前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 16 小時前
在京晤美前國安顧問 何立峰稱經貿是中美關係壓艙石
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周五（21日）在北京人民大會堂會見美國前國家安全顧問、大西洋理事會執行副主席哈德利一行。on.cc 東網 ・ 1 天前
血洗尼斯 馬賽法甲積分榜登頂
（法新社尼斯21日電） 法甲足球聯賽的馬賽隊，今天以5比1大勝狀況低迷的尼斯。這場一面倒的地區德比戰不僅場上表現火熱，場下氣氛同樣熱烈，馬賽贏球後暫登法甲積分榜首。法新社 ・ 23 小時前
坤達逃兵老婆柯佳嬿首露面 本尊苦笑回應本來就知情？
【on.cc東網專訊】台灣男團Energy成員坤達因涉及閃兵案，遭新北地檢依涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌起訴，並求處2年8月有期徒刑。他的老婆柯佳嬿昨日（21日）為演出的劇集《如果我不曾看見太陽》宣傳，是坤達被逮後首露面，被問及心情，她說還好，提到老公坤達心情東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 5 小時前
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 15 小時前
歐聯 ｜拜仁錯估形勢 迪亞斯重罰停賽3場
歐聯現時只有3支球隊全勝，分別是拜仁慕尼黑、阿仙奴及國米；而下個星期肯定又少一隊（甚至兩隊），因為拜仁慕尼黑將會作客鬥阿仙奴。而拜仁錯估形勢，迪亞斯向PSG後衛夏基美的危險鏟球，被重罰歐聯停賽3場。Yahoo 體育 ・ 1 天前
【惠康】係癲價 澳洲/紐西蘭牛油果 $22.5/4個（即日起至27/11）
惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、南非筒裝高甜珍寶藍桑子、韓國富有柿、蘇格蘭牛仔骨、美國尊遜香腸、金鳳泰國頂級香米、出前一丁即食麵、淘大急凍點心、益力多活性乳酸菌飲品、嘉頓餅乾、可口可樂汽水、朝日4罐大罐裝啤酒、刀嘜純正花生油、鈣思寶豆奶同埋維達4D立體壓花4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 13 小時前