每日郵報母公司收購競爭對手 預計加速國際拓展

（法新社倫敦22日電） 英國小報「每日郵報」母公司「每日郵報與通用信託集團」今天表示，已與美國與阿布達比合資企業RedBird IMI達成一項5億英鎊收購協議，目標為買下「每日電訊報」。

「每日郵報與通用信託集團」（DMGT）在發給法新社的新聞稿中表示，該集團已與RedBird IMI簽署協議，將以5億英鎊（約新台幣210億元）價格收購「電訊傳媒集團」（Telegraph Media Group）。

這樁潛在收購案，可能使DMGT成為英國最具規模的右派媒體集團之一，並預料將面臨競爭監管機關的審查。

消息曝光前，美國投資公司紅鳥資本（Redbird Capital Partners）上週突然退出先前的收購計畫，使「每日電訊報」（The Telegraph）的未來再添變數，也讓這宗因政府干預而延宕多時的出售案再度拉長。

DMGT表示，雙方將進入排他性洽談階段，以敲定交易細節，且「預期協議很快就能完成」。

DMGT指出，這項收購將為每日電訊報員工帶來「急需的確定感與信心」；該報自兩年多前求售以來，一直處於未定狀態。

DMGT表示他們計劃「加速」每日電訊報的國際拓展，重點放在美國市場，同時強調每日電訊報將維持編採獨立，不受集團內其他媒體影響。