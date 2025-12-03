宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
每晚香甜深睡不是夢! 善存甜睡益生菌 無藥性5大甜睡因子 讓你輕鬆實現「甜睡自由」
「瞓係床好耐都瞓唔著」、「瞓瞓下突然扎醒之後都瞓唔返」、「成個腦都係工作停唔到」 ，相信這是許多香港人對睡眠困擾的真實心聲。根據香港中文大學的一項調查顯示，近7成港人在過去半年中有睡眠問題⁺，而當中主要原因便是來自工作或學業壓力 。當我們無法入睡時，壓力或焦慮便有可能加劇，形成惡性循環，嚴重影響日間精神狀態及生活表現。要實現優質睡眠，真正改善睡眠質素，並非依賴藥物，而是選擇一個無藥性、科學實證、能夠幫助身體自然調節的方案，讓你安心入睡，重拾每晚的寧靜與休息。
全新善存甜睡益生菌配方 無藥性五大甜睡因子 有效改善睡眠質素
面對每晚的睡眠困擾，許多人都擔心依賴藥物或副作用。全新善存甜睡益生菌配方不含藥性，功效穫科研實證，更有超過100位醫生認可*，專業度毋庸置疑，適合每天安心服用。其卓越功效源於其獨特的5大甜睡因子，互相在體內產生協同效應，全面支持優質睡眠和情緒：
專利法國天然番紅花萃取 ：是一種珍貴成分 ，臨床實證有效幫助放鬆情緒、調節神經系統，加快入睡，並且延長睡眠時間 。
專利益生菌：每日能提供900億專利益生菌，它們能高效活達腸道，能改善腸道健康，透過調節腸道微⽣態，促使⼤腦與⾝體反應，改善睡眠質素。
色胺酸：幫助⼈體保持放鬆，減緩神經活動並誘發睡意，幫助快速⼊睡，醒後精神奕奕。
GABA：一種關鍵的抑制神經遞質，它在人腦中主要作用是減少和冷靜腦細胞活動 ，幫助放鬆並穩定大腦，從而達到改善睡眠的目的 。
芝麻素：每顆芝麻僅含有低於 1% 的提取物，它有助於緩解疲勞並調節生理功能，從而提升和改善睡眠品質。
3大安心保證 健康又有效地改善睡眠質素
要選擇助眠產品最重要是適合每天安心服用。而善存全新甜睡益生菌配方就有３大安心保證！首先產品絕無藥性，效果獲科研實證！還有超過100名醫生認可*、及近9成用家認同有效改善睡眠質素^。只要每天睡前30分鐘至1小時前服用2粒，就能夠紓壓放鬆，加快入睡和延長睡眠時間；同時加強腸道健康，調節身體機能；睡得好及腸道健康就自然精神好、皮膚好、氣色好！
睡眠是健康的基石，每一個人都值得擁有香甜且優質的睡眠。不要讓睡眠困擾持續影響你的健康和情緒，善存甜睡益生菌配方幫助大家輕鬆實現優質睡眠，只要大家每天睡前30分鐘至1小時服用 2 粒，讓身心得到放鬆，自然入睡，從此迎來甜美的深度睡眠，迎接精神飽滿的每一天！
⁺https://hksqa.com.hk/insomnia/
*2023年7月16日台灣家醫科醫學會中，299位醫生參與問卷調查，之中有255位醫生檢視「善存甜睡益生菌配方成份」後，對於「善存甜睡益生菌配方成份」能幫助放鬆、入睡、睡醒精神好表示認可或非常認可。
^根據生活易於2025年2至3月邀請141名香港成年人服 用「善存」甜睡益生菌配方15日後之問卷調查結果， 87.2%受訪者認同「善存」甜睡益生菌配方有效提升睡眠質素。
商標為赫力昂公司集團擁有或經授權使用。 ©2025赫力昂公司集團或其授權人。
PM-HK-CNT-25-00163(12/2025)
其他人也在看
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前
食物安全｜HKTVmall有售開心果醬檢出黃曲霉毒素超標！食安中心呼籲停止食用、或增患癌風險
開心果愛好者要留意！食環署食物安全中心於11月27日公布，透過恆常食物監測計劃，從HKTVmall英式超市抽取來自意大利的開心果醬Convivia Pure Pistachio Paste Deluxe 100%進行檢測，結果顯示樣本每公斤含十五微克黃曲霉毒素，比《食物內有害物質規例》（第132AF章）規定可容許量高出五微克。食物安全中心更指出「天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌，長期攝入可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。」Yahoo Food ・ 20 小時前
日本人長壽的祕密？ 五種重要的飲食方法
根據過往的醫學調查，日本人都是全球平均壽命最長的國家，排除先天的基因以外，日本東北大學醫學系研究顆，曾經發表一則統計了9.2萬人的研究數據， 認為日本人之所以長壽，跟飲食習慣息息相關Japhub日本集合 ・ 1 天前
研究揭女性更年期荷爾蒙波動 損腦細胞代謝增阿茲海默症風險
【on.cc東網專訊】女性比男性有較大風險患上阿茲海默症，尤其進入更年期後風險更顯著增加，不過科學界過去一直未能完全解釋當中的具體機制。中文大學一項研究揭示，女性在更年期前期出現的賀爾蒙失衡，會影響腦細胞能量代謝，顯著增加罹患阿茲海默症的風險，研究團隊發現進入更on.cc 東網 ・ 40 分鐘前
中國生物製藥(01177.HK)TRD208完成I期臨床試驗首例患者入組
中國生物製藥(01177.HK)公布，集團自主研發的國家1類創新藥TRD208在中國開展的I期臨床試驗已順利完成首例患者入組。TRD208是一款全球首創的非阿片類多靶點多模式鎮痛創新藥，有望成為急性疼痛領域的重磅藥物。 TRD208具有獨特的多靶點作用機制，可以阻滯中樞神經的NaV1.7、NaV1.8等多個與疼痛相關的傳導通路，同時還具有非甾體類抗炎藥(NSAID)外周抗炎鎮痛的作用。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
川普MRI檢查引關注 白宮醫師：心血管健康極佳
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普不久前在未公開行程下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，再度引發外界對他健康狀況的關切。川普10月10日突然造訪華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed medical center），由於這不是例行年度健檢，因而引發各界臆測。法新社 ・ 1 天前
復星醫藥(02196.HK)控股子公司肝素鈉注射液藥品註冊申請獲受理
復星醫藥(02196.HK)公布，控股子公司蘇州二葉就肝素鈉注射液的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局受理。 該藥品為集團自主研發的化學藥品，擬用於防治靜脈血栓及肺栓塞、預防接受腹胸外科大手術或其他原因有血栓栓塞疾病風險的患者的深部靜脈栓塞和肺栓塞、心房顫動伴隨栓塞的治療、治療急性及慢性消耗性凝血病(瀰散性血管內凝血)、預防動脈及心臟手術中發生凝血、防治外周動脈栓塞、及輸血、體外循環及透析中的抗凝劑。 截至今年10月，蘇州二葉現階段針對該藥品的累計研發投入約861萬元人民幣。(sl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 5 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 23 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 10 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。Yahoo新聞 ・ 8 分鐘前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 天前