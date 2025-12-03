每晚香甜深睡不是夢! 善存甜睡益生菌 無藥性5大甜睡因子 讓你輕鬆實現「甜睡自由」

「瞓係床好耐都瞓唔著」、「瞓瞓下突然扎醒之後都瞓唔返」、「成個腦都係工作停唔到」 ，相信這是許多香港人對睡眠困擾的真實心聲。根據香港中文大學的一項調查顯示，近7成港人在過去半年中有睡眠問題⁺，而當中主要原因便是來自工作或學業壓力 。當我們無法入睡時，壓力或焦慮便有可能加劇，形成惡性循環，嚴重影響日間精神狀態及生活表現。要實現優質睡眠，真正改善睡眠質素，並非依賴藥物，而是選擇一個無藥性、科學實證、能夠幫助身體自然調節的方案，讓你安心入睡，重拾每晚的寧靜與休息。

全新善存甜睡益生菌配方 無藥性五大甜睡因子 有效改善睡眠質素

面對每晚的睡眠困擾，許多人都擔心依賴藥物或副作用。全新善存甜睡益生菌配方不含藥性，功效穫科研實證，更有超過100位醫生認可*，專業度毋庸置疑，適合每天安心服用。其卓越功效源於其獨特的5大甜睡因子，互相在體內產生協同效應，全面支持優質睡眠和情緒：

專利法國天然番紅花萃取 ：是一種珍貴成分 ，臨床實證有效幫助放鬆情緒、調節神經系統，加快入睡，並且延長睡眠時間 。 專利益生菌：每日能提供900億專利益生菌，它們能高效活達腸道，能改善腸道健康，透過調節腸道微⽣態，促使⼤腦與⾝體反應，改善睡眠質素。 色胺酸：幫助⼈體保持放鬆，減緩神經活動並誘發睡意，幫助快速⼊睡，醒後精神奕奕。 GABA：一種關鍵的抑制神經遞質，它在人腦中主要作用是減少和冷靜腦細胞活動 ，幫助放鬆並穩定大腦，從而達到改善睡眠的目的 。 芝麻素：每顆芝麻僅含有低於 1% 的提取物，它有助於緩解疲勞並調節生理功能，從而提升和改善睡眠品質。

善存甜睡益生菌配方

3大安心保證 健康又有效地改善睡眠質素

要選擇助眠產品最重要是適合每天安心服用。而善存全新甜睡益生菌配方就有３大安心保證！首先產品絕無藥性，效果獲科研實證！還有超過100名醫生認可*、及近9成用家認同有效改善睡眠質素^。只要每天睡前30分鐘至1小時前服用2粒，就能夠紓壓放鬆，加快入睡和延長睡眠時間；同時加強腸道健康，調節身體機能；睡得好及腸道健康就自然精神好、皮膚好、氣色好！

睡眠是健康的基石，每一個人都值得擁有香甜且優質的睡眠。不要讓睡眠困擾持續影響你的健康和情緒，善存甜睡益生菌配方幫助大家輕鬆實現優質睡眠，只要大家每天睡前30分鐘至1小時服用 2 粒，讓身心得到放鬆，自然入睡，從此迎來甜美的深度睡眠，迎接精神飽滿的每一天！

