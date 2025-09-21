每4青少年1個受情緒困擾 學者倡規律睡眠降抑鬱風險

【on.cc東網專訊】莘莘學子開學了逾半個月，學生哥要適應新環境及挑戰，或感到壓力。有精神科學者引述其團隊研究指，每4個兒童及青少年之中，便有1個最近一年曾受情緒或者精神健康問題困擾，但近半未尋求專業協助，情況亟需關注，他又指睡眠時間及質素亦影響着情緒健康，建議青少年面對的功課和活動也許會愈來愈多，但亦不要忘記留給自己充足的休息時間。

香港中文大學精神科學系教授榮潤國今日(21日)在電台節目上表示，根據中大精神科及心理科團隊最新研究，約25%兒童及青少年在過去一年曾受情緒或精神問題困擾，但近半數患者不願尋求專業協助，情況令人震驚及擔憂，亦提醒社會青少年正承受著許多壓力與焦慮，非常需要被關注。

廣告 廣告

研究續揭，父母情緒狀態、學校的表現及睡眠問題均是導致青少年精神健康問題的三大因素。榮潤國說，大家往往忽略睡眠的重要性，誤以為睡眠浪費時間，甚至認為「少睡一兩日是沒關係」。但他說睡眠問題與學業表現密切相關，睡眠時間達8.5小時的青少年學業成績最佳，過短或過長均影響表現。

不過，部分學生未必是不想睡，而是失眠睡不着。研究顯示，失眠在青春期顯著增加，男性失眠率增兩倍，女性更達4倍。中大團隊最新研究顯示，透過手機應用程式提供為期6個星期的「失眠認知行為治療」，可大幅改善失眠情況，並使抑鬱症風險降低近40%。

榮潤國建議青少年建議良好的睡眠習慣，與運動、飲食同等重要的地位；保持規律作息，周末補眠不超過兩小時；睡前1小時避免使用電子產品；起床後打開窗簾接觸自然光線，調節生理時鐘；每日至少做1小時中等強度運動。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】