毒菇宴招待公婆親友致3死 澳洲婦被判無期徒刑

（法新社墨爾本8日電） 以有毒蕈菇殺害3人的澳洲女子派特森（Erin Patterson），今天在墨爾本法院被判處無期徒刑，待服刑33年後可申請假釋，此案曾引起全球媒體熱烈關注報導。

現年50歲的派特森，今年7月被判3項謀殺罪名成立。她在2023年於家中以牛肉大餐宴客時，向公婆及親戚端出內含毒菇的料理。

墨爾本（Melbourne）最高法院今天宣判，對派特森處以無期徒刑，但表示在她服刑滿33年後，即83歲時方可申請假釋。

法官比爾（Christopher Beale）宣判時表示，她讓受害人及其家屬承受「創傷」。

法官說：「妳對罪行毫無悔意，無異在所有受害人的傷口上撒鹽...妳所犯下罪行其嚴重性，足夠處以最嚴厲刑罰。」

本案在兩個多月的審理期間，派特森始終堅稱她的牛肉午宴是因意外誤用毒菇而釀禍。據信派特森使用的是世上最致命的鵝膏菇菌（Amanita phalloides），英文俗稱死帽菇（death cap mushroom）。

鵝膏菇外觀容易與其他可食的蘑菇品種混淆，據稱帶有甜味，掩蓋了劇毒。

澳洲廣播公司（ABC）報導，派特森在獲判時幾乎沒有表現出情緒，期間還曾閉上雙眼。

派特森有28天的時間，可對定罪和判刑提起上訴。

派特森作案動機至今仍成謎。

她的丈夫賽門（Simon）原本也受邀出席那場致命午宴，但臨時取消，並發簡訊給情感疏離的妻子說，出席午宴會讓他感到「不自在」。

據信當時派特森與賽門的關係已經惡化；兩人早已分居，但法律上仍是夫妻，且正為子女撫養費問題爭執不下。（編譯：紀錦玲）