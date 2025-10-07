毒蛇搭電梯 門打開眼鏡蛇抬頭凝視嚇死人(有片)

印度新市鎮諾伊達(Noida)住宅大廈頻頻出現蛇蹤，最新是一個高級大樓社區，竟然有毒蛇眼鏡蛇「遊𨋢河」。電梯門一打開，該眼鏡蛇抬頭凝視眾人，嚇到住戶尖叫聲四起。網上片段可見管理員用木棍捉蛇，眼鏡蛇戰鬥力高昂，抬高上半身咬木棍，十分嚇人。管理員最後讓眼鏡蛇纏上木棍，並將之放入一旁的大垃圾桶內，再放回附近大自然。

印度傳媒稱，事發在周日早上8時左右，Golden Palm Society社區大樓數名居民正在等電梯，當電梯門打開時見到一條成年的眼鏡蛇昂首望著他們，嚇到尖叫並退後，立即通知物業管理公司。雖然事件無造成居民受傷，但很多人害怕既然蛇可進入電梯，也可以進入大樓其他地區，包括健身室和走廊，甚至單位內。至於「遊𨋢河」眼鏡蛇來自何處，住戶認為可能是從社區附近的草叢闖入，有住戶稱：「大家最近都很恐慌…連電梯都不太敢搭…」。網上早前也有片段，見到諾伊達社區住宅樓宇有蛇出現在電梯上方的燈箱內，很恐怖。

