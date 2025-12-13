「毒魔」Tom Hardy拍劇唔專業被爆得罪影后海倫美雲

【on.cc東網專訊】由3大影星前「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）、「毒魔」Tom Hardy與「英女王」海倫美雲（Helen Mirren）合演的劇集《黑幫領地》（Mobland）今年初首播後大受歡迎，不過近日就被爆Tom與金像影后海倫拍劇期間鬧不和。

據拍攝現場的消息指海倫對Tom的行為大為不滿，她批評對方經常遲到之外亦於片場玩手機遊戲。另有知情人士更指有時感覺Tom是故意惹海倫發嬲。不過海倫不滿Tom的消息傳出後，她即於社交網留言否認，相反更大讚他才華洋溢、盡責、心地善良，每次於片場見面都會主動向她擁抱。

其實今次已非首次Tom因工作態度而得罪人，他2015年與另一金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）拍攝電影《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）時亦被爆出不和的傳聞，當時查理絲更因為Tom遲到而爆粗稱他是「X樣」。當時劇組人員表示雙方不和程度要令查理絲要求女監製長時間保護她。

