比利時經內地寄港殺蟲藥藏$900萬K仔 兩人企圖販運危險藥物被捕

檢獲的懷疑氯胺酮和在二十一歲被捕男子的私家車上檢獲的港幣現金。(政府新聞處)

香港海關與內地海關緝私部門進行聯合執法行動，根據情報分析，香港海關於10月24日及昨日（10月28日）截查兩件由比利時經內地寄到香港、報稱殺蟲藥的快遞包裹，並發現兩件包裹中的膠桶內藏共約20公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約900萬元。海關人員遂於昨日展開監控遞送行動，在長沙灣拘捕兩名分別21歲及77歲懷疑涉案男子。海關人員再於該名21歲被捕男子的私家車上檢獲42萬港幣現金。

兩名男子已被控以兩項企圖販運危險藥物罪名，明日(30日)在西九龍裁判法院提堂。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

海關會繼續與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或快遞渠道偷運毒品。

