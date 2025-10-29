比反派還討厭？《寶可夢傳說ZA》超Z隊好感度熱議，玩家「某人」借高利貸真的不行！

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售 1 週，但關於遊戲中登場角色的討論熱度，已在玩家社群中持續延燒。而最近玩家陸續通關主線後，也在網路上分享了對劇中主要角色們的看法，其中就包含主角所在的「超Z隊」，一名主要夥伴在剛開始的帥氣形象雖然吸引了不少玩家的目光，然而隨著更多劇情的揭露，玩家對他的好感度卻直線下降，尤其是「借高利貸真的不行」的批評。

※以下文章內容將有關於《寶可夢傳說 Z-A》的劇情暴雷，請斟酌觀看。

超 Z 隊成員，你最喜歡誰？（圖源：寶可夢傳說Z-A）

近日有網友以股價的方式，呈現了隨著《寶可夢傳說Z-A》劇情發展，超 Z 隊成員的股價變化。可以看到「玳蘿」的線條穩定上升，而「琵魯」雖然初期較低，但後期直接網上飆升到頂。然而作為本作最大勁敵的「蓋伊／塔霓」（根據玩家的性別選擇變化，女>蓋伊／男>塔霓），卻是開頭看起來有點起色後，中間直接斷崖式直線往下落。

而這也引來許多網友共鳴，認為爭議的核心在於「蓋伊／塔霓」在遊戲中的關鍵行為。紛紛指出，看似可靠的勁敵在劇中借高利貸的橋段，惹出麻煩後就只會傻笑，還要玩家幫忙來還的行為非常討厭。甚至還有故意欺騙玩家進行 ZA 戰評價，並且後續主線戰鬥中，基本上都是玳蘿和琵魯在幫忙。讓不少網友稱呼本作勁敵為「毫無責任感」的人，徹底摧毀了他在玩家心中的形象：「只是長得好看的開司而已」、「明明打輸還讓寶可夢超級進化暴走，超級離譜」、「看到他借錢還傻笑沒有悔意，我真的想全力揍他」

相較於「蓋伊／塔霓」的負面評價，另一位角色「烏羽」則收穫了大量好評，他是鏽蝕組的老大，表面看似兇惡，起初得知是他借錢給勁敵時，不少玩家還以為是什麼邪惡組織，實則充滿反差萌的討喜設定，比起壞人更像是搞笑藝人，因此讓許多玩家表示：「想加入鏽蝕組」。

原本以為是壞人，但卻相反。（圖源：寶可夢傳說Z-A）

