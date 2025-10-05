比特幣創新高飆破12萬5000美元

月餅如何食得健康 營養師全面拆解
其他人也在看
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 2 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 3 天前
高盛行政總裁警告：AI熱潮後 美國股市未來1至2年或現回調風險
高盛行政總裁所羅門(David Solomon)周五表示，受人工智能(AI)熱潮推動，美國股市屢創新高，然而他預期，美股在未來一至兩年內可能面臨回調風險。AASTOCKS ・ 1 天前
比亞迪連續四個季度銷量超越特斯拉
【彭博】— 特斯拉公司上季度售出創紀錄數量的汽車，但比亞迪公司再次在與這家由埃隆·馬斯克領導的公司的較量中佔了上風。Bloomberg ・ 1 天前
美股日誌｜標指道指再破頂納指回軟 金價創新高
美股個別發展，三大指數皆創即市新高，道指曾升近500點，一度升穿47,000點關口，但科技股掉頭向下，拖累納斯達克指數收低，而道瓊斯指數和標普500指數收市繼續破頂。聯邦政府停運繼續刺激黃金和加密貨幣，紐約期金升至3,900美元以上，比特幣曾見12.4萬美元，與歷史高位僅一步之遙。總結一周，三大指數均錄得超過1%的升幅。Yahoo財經 ・ 1 天前
內地四大國有行 傳貸款沙特阿美
中國四大國有銀行據報向沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）的賈富拉（Jafurah）天然氣項目，提供數十億美元貸款。不過，部分中國的基金由於中美關係緊張，而放棄投資該項目。信報財經新聞 ・ 1 天前
新世界目標價升31% 大摩仍喊沽
摩根士丹利發表報告，上調新世界發展（0017.HK）目標價31%，由4.2元調高至5.5元，基於每股資產淨值（NAV）50%折讓，最牛及最熊目標價降至10.9元及1.8元，維持「減持」評級。大摩並預期新世界2026及2027財政年度皆會錄得核心虧損。信報財經新聞 ・ 1 天前
外資359億吸中企 10個月最熾熱
港股今年表現持續勇猛，外資對中資股尤其是離岸上市的科技股，近期興趣已提高至去年第四季以來最高水平。摩根士丹利報告顯示，9月份中資股淨吸資規模達359億元，為10個月最多；另在美國上市中概股的交易所買賣基金（ETF）亦錄去年10月後最大吸資額，連同「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下基金，過去一周亦再加倉阿里巴巴（9988.HK）及百度（9888.HK）的美股。信報財經新聞 ・ 1 天前
萬達體育資產據報獲博裕資本英國 NJF 洽購
《彭博》引述消息報道,博裕資本支持的財團正在考慮向大連萬達集團收購瑞士體育營銷公司盈方體育傳媒。萬達的一名代表稱相關訊息不實。infocast ・ 17 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 7 小時前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 7 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 4 小時前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額
AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！YAHOO著數 ・ 1 天前
中國據報以1萬億美元投資 促特朗普撤中資在美交易國安限制
《彭博》引述消息指,中國正在推動美國總統特朗普政府放寬對中國在美交易的國家安全限制,並提出一項在美國巨額投資的計劃,目前討論中的投資規模尚不明確.但早前曾提及的金額高達1萬億美元。infocast ・ 1 天前
SHEIN擬11月法國開店 老佛爺反對 被指摧毀本地品牌 巴黎市長「極擔憂」
線上快時尚零售商希音（SHEIN）進軍實體零售，選址法國巴黎開設首間永久門店，卻遭遇當地零售業強烈反對。希音與百貨公司營運商SGM集團（Societe des Grands Magasins）合作，擬在後者營運的BHV Marais及老佛爺百貨內開設「店中店」，位於巴黎市中心的首家門店將於11月開業。然而，老佛爺百貨表示強烈反對，聲稱將阻止希音進駐，當地零售協會則斥責希音摧毀本地品牌。信報財經新聞 ・ 1 天前