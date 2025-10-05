比特幣創新高飆破12萬5000美元

港股今年表現持續勇猛，外資對中資股尤其是離岸上市的科技股，近期興趣已提高至去年第四季以來最高水平。摩根士丹利報告顯示，9月份中資股淨吸資規模達359億元，為10個月最多；另在美國上市中概股的交易所買賣基金（ETF）亦錄去年10月後最大吸資額，連同「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下基金，過去一周亦再加倉阿里巴巴（9988.HK）及百度（9888.HK）的美股。

信報財經新聞 ・ 1 天前