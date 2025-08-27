天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
比 Sony 還要懂！前PS執行長談任天堂對玩家的理解無人能及
近幾年遊戲產業被認為進入寒冬，大量遊戲公司裁員，就連 Xbox 和 PlayStation 主機背後的微軟和索尼，都面臨不小的震盪，然而卻有一家大型遊戲公司相當穩定，那就是任天堂。先前才公開數據，顯示過去 1 年的離職率僅 2%，甚至平均員工的年資都達到 14 年，流動率非常的低。而近日，前索尼互動娛樂（SIE）執行長Shawn Layden，就表示任天堂比起索尼更懂玩家與遊戲產業。
根據 YouTuber HipHopGamer 的訪談，Shawn Layden 對任天堂的評價非常高，認為任天堂很關注自己的粉絲，並且清楚知道大家想要什麼。即便是 PlayStation 也從來沒有像是任天堂這樣了解粉絲，因為任天堂清楚知道自己的客群是誰。甚至提起當年疫情期間，由於人們都待在家中，造成電子遊戲產業的收入狂飆，許多公司因為市場需求而開始瘋狂舉擴張，僱用大量員工。
結果任天堂反而繼續穩定的支持原本的團隊，選擇保持其既定的發展路線，比任何人都還要了解遊戲產業，不需要經歷其他公司因為追求更高的數據而受到的起伏，這也讓 Layden 笑稱，假如自己接下任天堂社長的位置，肯定什麼都不會改變，因為現在這樣就已經非常好了。畢竟在疫情紅利過後，許多遊戲公司不論大小，都開始面臨大量裁員、重組的情況，甚至三大主機廠唯獨任天堂，沒有出現大規模裁員的情況。
