比PS6強一點？Xbox下一代主機規格爆料：AMD Zen 6/RDNA 5架構，預計2027年登場！

微軟先前因為宣布調漲 Xbox Game Pass，以及 Xbox Series X/S 價格，讓不少玩家猜測，是不是想要退出主機市場。而微軟官方則是強調，他們已經和 AMD 合作，確定會推出新的 Xbox 主機，為玩家帶來更強大的視覺效果與運算能力。直到近日，有新爆料者聲稱，Xbox 新主機已經有部分硬體規格流出，很可能會在 2027 年時推出。

微軟下一代遊戲主機正在開發中。（圖源：Xbox）

根據國外知名爆料頻道 Moore's Law Is Dead 最新影片，微軟內部正與合作夥伴積極討論，計畫將下一代 Xbox 主機的發售時間放在 2027 年。此消息來源過去曾準確揭露 PS5 Pro 等相關資訊，因此關於 Xbox 的爆料內容也引起不少人關注。

傳聞中，新一代 Xbox 將搭載代號為「Magnus」的 AMD 客製化 APU，採用先進的晶片設計。其中 CPU 部分將採用尚未公開的 Zen 6 架構核心，而 GPU 則配備 RDNA 5 架構的顯示核心，預計擁有高達 68 個運算單元（CU）。此外，新主機的 L2 快取記憶體也將大幅提升至 24MB，是現行 Xbox Series X 的約 5 倍之多。記憶體方面則可能用到高達 48GB 的 GDDR7，為次世代遊戲的複雜場景與高解析度材質提供強大的支援。

爆料中提到，即便在最理想的狀況下，新一代 Xbox 的效能預計也不會領先競爭對手 PS6 超過三分之一。值得注意的是，其預估的功耗表現（TDP）可能落在 250W 至 350W 之間，甚至還有 AI 效能，存在不同的電源模式來滿足微軟 Microsoft Copilot 的需求。當然，這些只是傳聞與爆料，實際上的最終產品規格，還是需等待微軟官方正式公布。

