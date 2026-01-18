毗鄰中資錢凱港 美擬助秘魯搬遷升級海軍基地

【on.cc東網專訊】美國國務院近日通過一項潛在對外軍售案，將協助秘魯規劃設計海軍基地並興建相關設施，該港口距離位於利馬北部、中國在南美洲出資建造的首個港口錢凱港不到80公里。

據報道，上述潛在軍售案總值可達15億美元（約117億港元），需經國會審查，或需在秘魯政府與潛在承包商之間開展漫長談判，最終合約金額可能低於國務院批准的上限。公告顯示，如推進該交易，最多可能有20名美國政府或承包商人員派駐秘魯，最長可達10年，以管理與監督工程建設。

廣告 廣告

美國支持在利馬西部沿海城市卡亞俄（Callao）興建新海軍基地，當地也是秘魯最主要的商業港口城市，遷移海軍設施便利貿易港口擴大營運，與錢凱港競爭。美國國防安全合作局上周四（15日）在聲明中指出，潛在軍售案將有助實現美國的外交政策目標，提升重要夥伴的安全能力。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】