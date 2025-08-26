夏日毛孔清零救星！Kiehl’s金盞花神水升級版、肌研台灣限定毛孔緊緻、Inna Organic乳香前導水必收

（圖／品牌提供）

每到夏天，肌膚就像開了油門，T字部位特別容易出油，毛孔也跟著放大。炎熱加上潮濕，不僅容易長粉刺、黑頭，妝容也常常不到中午就土石流。即使化了妝，底妝還是容易浮粉、卡卡的，看起來更不服貼。

想要改善這些狀況，第一步就是「調整毛孔與水油平衡」。而化妝水已經不只是單純的補水動作，而是幫助肌膚穩定、後續保養更好吸收的重要開場。這次編輯挑了3款不同路線的毛孔化妝水，無論你是油肌、混合肌還是敏感肌，都能找到適合的清爽選擇！

1.KIEHL'S 契爾氏金盞花水 經典再升級

一說到經典化妝水，Kiehl’s金盞花水總是榜上有名。熱銷超過半個世紀的它，今年首度升級，全新版本【金盞花精華修護化妝水】在原本的金盞花花瓣基底上，加入了胜肽酵母，讓整體調理感更明顯。

清爽水感質地不會黏膩，用來濕敷或是日常擦拭都很舒服，特別適合在夏天幫助肌膚維持穩定狀態。這次更推出大容量500ml，讓鐵粉能用得更盡興，也可以跟妳的男友一起好好分享不用搶。

KIEHL’S 契爾氏 金盞花精華修護化妝水 500ml／2,650元（圖／品牌提供）

2.肌研原生肌毛孔緊緻系列 台灣限定設計

針對台灣的氣候與膚質需求，「肌研」推出全新【原生肌毛孔緊緻系列】，包括化粧水與精華液。配方中特別添加植物性類A醇與玫瑰茄花酸，搭配水解玻尿酸，能在清爽質地中同時兼顧保濕，讓毛孔看起來更細緻、膚觸更柔滑。

化粧水擦上去很快吸收，搭配精華液使用更能加強調理。包裝是粉嫩漸層設計，每次拿起來都帶點療癒感，讓保養變成一種享受。

肌研 原生肌毛孔緊緻化粧水 150ml／390元；肌研 原生肌毛孔緊緻精華液 30g／499元（圖／品牌提供）

3.Inna Organic 乳香前導醒肌水 第三代升級

Inna Organic 的乳香系列一直很受敏感肌與天然派愛用者喜歡，這次全新第三代【乳香前導醒肌水】升級登場。加入紐西蘭麥盧卡葉萃取，搭配甜菜鹼與有機大麥若葉水，讓保濕力與抗氧化力更上一層。

經典的有機乳香純露依然保留，質地清爽輕盈，拍上去就像替肌膚打一層柔和的前導底，使後續精華或乳霜能更好吸收。零人工香精、零酒精與零矽靈，孕媽咪與敏感膚質都能安心使用。

Inna Organic 乳香前導醒肌水 150ml／1,160元（圖／品牌提供）

