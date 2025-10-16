「毛孩骨科守護者」歐洲資深獸醫 Dr. Hannah 專業登陸 VEC香港獸醫急症中心

主理高階寵物骨科手術 引入歐洲資深經驗提升寵物外科手術水平 守護毛孩關節健康

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月16日 - VEC香港獸醫急症中心（VEC）不僅是寵物生命的24小時守護者，更致力於各項外科手術領域的發展。為進一步滿足本地寵物對高階外科醫療的需求，VEC的寵物骨科（Orthopedic）手術服務由擁有近二十年國際經驗的資深獸醫Dr. Hannah Holmes主理診症及外科手術，結合VEC先進的診斷設備與24小時深切治療團隊，致力為受骨骼及關節問題困擾的寵物提供更精準、更全面的治療方案，幫助牠們擺脫痛楚，重拾活力。





廣告 廣告

首圖(1)



作為香港領先的動物醫療機構，VEC一直為寵物提供24小時急症、重症、手術、門診及留院服務。中心配備頂尖醫療設施，包括手術室、深切治療部（ICU）、電腦斷層掃描（CT）、X光及各類超聲波等，確保能在關鍵時刻為寵物提供最精準的診斷。VEC的急症服務設有專業分流制度，確保意外骨折等危急個案能第一時間獲得處理，爭取黃金治療時間。這種全天候的重症監護與護理能力，為進行複雜的骨科手術提供了最安全、最穩固的後盾。



先進設備與跨團隊協作 提升骨科手術成效

VEC的骨科服務建基於先進的醫療技術與緊密的團隊合作。中心採用國際認可的Securos™骨科用品，提供高品質的骨板、骨釘及外固定選項，以應對各類骨折修復與關節穩定手術。手術前，獸醫團隊會利用電腦斷層掃描（CT Scan）獲取詳盡的立體影像，為制定精準的手術計劃提供關鍵資訊。



VEC每年處理過百次骨科及軟組織手術，常見病例包括小型犬的骨折修復及膝關節異位矯正。Dr. Hannah指出：「在VEC，骨科病人會得到深切治療部及住院團隊的全面支援。手術前，他們能幫助危殆的動物穩定情況；手術後，則提供密切的監測與護理，確保即使是最複雜的病例，在整個治療過程中都能得到最安全的管理。」



「我處理過其中一個難忘的病例，是一隻由高處墮下的貓咪(Tun Tun)送抵急症室時情況危殆，伴隨內出血及多處骨折。在ICU團隊的深切治療下，Tun Tun奇蹟般地穩定下來並成功接受了骨折修復手術。VEC跨團隊的無縫合作，是牠最終能康復成一隻活潑貓咪的關鍵。」Dr. Hannah分享道。與此同時，VEC亦有提供上門診症服務，讓寵物安在家中同時獲得醫療服務，跟進康復情況。



國際級獸醫加盟 注入專業熱誠與關懷

Dr. Hannah 的加盟，為VEC的骨科服務注入了更強大的專業力量。Dr. Hannah成長於蘇格蘭，2004年畢業於世界頂尖的愛丁堡大學皇家（狄克）獸醫學院。她的職業生涯遍及英國、澳洲，並曾以義工身份遠赴資源有限的國家為動物福利作出貢獻，積累了處理各種複雜病例的豐富經驗。



Dr. Hannah 分享道：「我著迷於外科手術中『修復破損、恢復功能』的挑戰，但真正啟發我的，是見證我的病患由痛苦無助，到術後能再次奔跑、重現快樂的轉變。」她選擇成為一名偏向外科的全科獸醫，而非專科獸醫，是為了能在手術之外，持續跟進病患的康復進程，與寵物主人建立信任與關係，提供貫徹始終的支援。工作以外，她熱衷於攀冰和攀石，她認為攀爬所需的專注、精準和在壓力下解決問題的能力，與外科手術如出一轍，這也加深了她對「活動能力」的體會——而這正是她努力為病患恢復的東西。



對於寵物主人常見的誤解，Dr. Hannah提醒：「跛腳幾乎都意味著疼痛。動物善於隱藏痛楚，即使是輕微的跛行也可能反映潛在問題，應及早檢查。同樣，年長寵物活動力下降並非無法改善的『衰老』，透過補充品、藥物甚至手術，我們有很多方法可以顯著提升牠們的生活質素。」



Dr. Hannah 同時破解了短吻犬（如八哥和法國鬥牛犬）的常見誤解。「很多主人認為他們的狗狗呼吸聲嘈吵是『該品種的正常現象』。事實上，這種噪音是呼吸道受阻的跡象，如呼吸道阻塞綜合症（BOAS），長遠而言可能帶來嚴重後果。而外科手術就可以為牠們帶來巨大改善—提升呼吸、運動耐力和整體生活質素。」



VEC 香港獸醫急症中心 (卑路乍街)

地址：香港堅尼地城卑路乍街136-142號聯威新樓地下B2-C舖

服務範圍：全年無休，提供24小時急症及留院服務，獸醫上門診症服務，隨時為緊急情況提供專業支援



VEC 香港獸醫急症中心 (爹核士街)

地址：香港堅尼地城爹核士街9號9A-9C聯基新樓地下C及H舖

服務範圍：提供寵物內科專科服務，各項外科及骨科手術，以及門診服務

門診預約：2334 2334

24小時緊急熱線 : 6828 6620

WhatsApp : 5599 1144





Hashtag: #VEC #香港獸醫急症中心 #寵物健康 #骨科專科 #24小時急診 #內科專科 #上門診症 #香港寵物 #獸醫服務 #寵物護理 #急救醫療







https://www.vec.com.hk/zh-hant





https://www.facebook.com/vec.vethk





https://www.instagram.com/vec.vethk





https://youtube.com/@vecvethk

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於VEC香港獸醫急症中心

VEC香港獸醫急症中心擁有先進的診斷和治療技術，團隊由獲獸醫管理局認証的專家、註冊獸醫和受過專業訓練的成員組成。我們提供卓越的醫療服務，涵蓋不同的專科和外科手術，包括心臟科及動物針灸等，全面滿足寵物的每一個需求。



新聞稿由客戶提供

