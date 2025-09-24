這條毛巾不能用來擦嘴啦！到日本餐廳用餐不可不知的禮儀規矩

《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
大家到日本遊玩時最期待的一個行程，想必就是到觀望已久的餐廳踩點、吃飯吧！而雖然日本和台灣都地處東亞，位置算是相當近，兩國人民之間也相當友善，不過無論是高級料亭、餐廳或是居酒屋，都還是有許多文化上的相異之處需要注意。在訪問了曾在日本餐廳工作的人之後，我們將在日本餐廳內常被觀光客忽略的禮儀規矩彙整成十項重點，下次入店吃飯時稍微注意一下，避免店家或其它客人的困擾，也能提升日本人對外國遊客的好感哦。
進店時請等待服務人員的接洽
無論是否有預約，在日本大部分餐廳都需要工作人員確認人數、帶位，因此剛到店內的時候要先向服務生說明用餐人數或是否有預約，而有時用餐尖峰時段即使空出位置但服務人員可能還要忙其它事務無法馬上前來接洽，這時候也別擅自走進店內入座，稍微給點耐心，站在能讓人知道你在等待服務生接洽的位置稍微等一下，很快就會有人來為您服務了。另外若是排隊名店或是用餐人潮較多的店家會在門口擺上一張候位登記表或是發放號碼牌，這時候請先填寫名字、人數等資訊或是抽號碼牌，等到輪到時就會有店員過來唱名、叫號了。
預約不到請提前告知店家
現在有許多店家都能透過網路預約，因此很多人在安排行程時會先向店家預約，以免到時久候或是無法順利入店。但近幾年有許多日本餐廳都表示很多外國旅客預約了位置卻又NO SHOW、臨時取消，不但讓店家辛苦準備的食材浪費掉，也害店家無法招待其它來店的顧客，甚至還有店家因此明文規定不接受外國遊客的預約。此外若是請飯店代為預約的話可能還會被收取取消費用。因此下次預約之前不妨先慎思行程的穩妥，盡量不要訂了位卻又不見蹤影，若是真的不得已碰到預約無法前往的話，也還是事先禮貌地通知店家會比較好喔。
勿帶外食、垃圾入店
有的時候可能會隨手在路邊買了小點心、美食，但如果還沒吃完就要進餐廳吃飯，記得收在自己的包包內，在餐廳內也盡量不要拿出來，更別說是拿出來食用，因為這樣不但失禮可能還會讓店家以為是自家餐點表現不佳。此外若是手上有垃圾找不到地方丟，例如飲用完的寶特瓶、飲料杯等，也請別隨意扔在餐廳內，畢竟餐廳並不是垃圾場，沒有必要替你收拾與用餐無關的任何額外垃圾。真的要丟垃圾的話，請將垃圾丟在便利商店外的垃圾桶或是車站的垃圾桶內。
濕毛巾只用來擦手
在日本吃飯的時候，時常一入座服務生就會給每位顧客一條濕毛巾，而這條濕毛巾的正確用途就是吃飯前用來將手擦乾淨用的，通常使用完放在旁邊的時候服務生就會另外收走。不過許多台灣人由於習慣的關係會順手拿來擦嘴、擦臉甚至擦桌子，導致毛巾上沾到口紅、粉底、食物殘渣等髒污，對於日本人來說這是相當脫線的一種行為，下次可小心別再犯了呀。
想講母國語言前請先詢問
近年來日本國外觀光客人數之多大家都心底有數，而從各個國家到日本工作的人也非常的多，因此許多餐廳都會有會講英文、中文，甚至韓文的店員，讓店家能為客人帶來更方便親切的服務。但有些人一旦發現店員非日本人時，便會突然就開始用母語講話溝通，若是真的能通那當然是最好，但如果只是誤會一場可就尷尬，像小編的友人在日本的連鎖餐廳工作時，時常遇到一入店就連珠砲似地狂講中文的顧客，但店員其實是越南人，根本聽不懂他在說什麼，對方反而責怪店員明明不是日本人為何無法用中文溝通，而日本人店長也不悅地表示對方無禮在先沒必要配合。因此下次如果真的想要講自己熟悉的語言，不妨先詢問對方是否能夠用此語言溝通，以免換來一陣沉默尷尬呀。
餐具使用方法要小心
雖然台灣和日本都是用筷子來吃飯居多，不過日本人在使用筷子上可是有相當多規矩，像傳遞食物時應將食物放在器皿內，不能用筷子與筷子直接傳遞。還有舔、咬筷子都是相當不雅觀的行為。台灣人吃飯吃到一半若要放下筷子，常會把筷子直接平放在碗上，但在日本的話這是表示已經食用完畢的意思，服務生有可能看見這個情景會來將你的餐點收走，因此在日本吃飯吃到一半若要放下筷子的話，請盡量放在筷架或桌面上。另外日本的湯類餐點（如味噌湯）大多都是直接就口飲用，不會另外用湯匙。
一人一份餐點是基本
在日本通常幾個人用餐就會點份餐，不會有兩人吃一道菜的狀況，尤其是像拉麵店之類的小店面，最好是每人都點一份，畢竟店面已經這麼小了，多一個人也是佔了一個位置，若是只占位卻和他人共食餐點甚至不點餐都是非常不禮貌的，雖然店家也許不會提醒或阻止你這麼做，但內心其實多少會有些看不慣甚至不愉快的。
拍照前請先詢問
現在很多人去吃飯的時候都會拍照，一般來說在日本拍食物照的話是不會有什麼問題的，但要注意的是在拍店家內部的時候可能要小心盡量不要照到別人，因為日本人通常都相當注重個人隱私，所以有些人會不喜歡被人隨便拍照。此外如果是到料亭、名廚或職人駐點的高級餐廳用餐，有些店家可能會顧及其它客人甚至是料理師傅的觀感，所以無論是拍食物或是店家外觀、內部裝潢都最好事先知會、詢問店家一下會比較好喔。
切勿浪費食物，吃多少點多少
雖然不要浪費食物這點已經是吃飯禮儀基本中的基本，但現在社群網站流行曬食物照，很多人來餐廳會點一大堆結果卻吃不完，造成食物浪費，浪費了店家的食材及煮製功夫。在吃到飽也是一樣，不管是不是最後加點（ラストオーダー），都要考量自己的胃容量，要吃多少就拿多少、點多少，盡量不要吃不完，因為有些吃到飽店家若是剩太多食材沒有吃完會再加收費用，況且也非常地浪費食物，像小編就曾看過有外國遊客吃高價的燒烤吃到飽，點了滿桌的和牛，結果剩了好幾盤在桌面上，不禁惋惜這麼好的食材就這樣被浪費掉了。
居酒屋要付「お通し」費用
所謂的 「お通し」相當於居酒屋的座位費，通常會是一盤小菜、下酒小點，一般來說有點餐的人就會被收取此費用，價格的話也是每間店都不大相同，所以有很多外國旅客看到帳單時發覺金額不對都會以為是被店家多收費，但其實多收的費用就是所謂的「お通し」，若是真的很擔心被敲詐可以向店家詢問「お通し」的有無及價格。
勿在大庭廣眾下大打飽嗝
有時候吃得太快、太飽，會讓人忍不住想打嗝，甚至有些人認為吃完飯打個大飽嗝是表示對於此次用餐的滿足，但在日本這項行為非常不雅、噁心，還會引起其它顧客的不快，對於相當注重衛生及他人觀感的日本人來說，在公共場合內打嗝已經是非常不修邊幅的了，更何況是在用餐場所內呢。
分開結帳請私下處理
在日本到居酒屋、高級餐廳吃飯時，大多無法分開結帳，一來是餐點項目多、款數又大，要一一分帳相當麻煩，二來若是分開結帳的話可能會拖長結帳時間，導致店內人手不足及後方客人的不滿，為了不要造成店家困擾，建議在日本若非一人一套餐點的話，盡量在結帳前先和一起吃飯的友人私下在座位上先收好錢，再派代表到櫃台結帳，或是結完帳後和店家拿收據，再利用收據上的明細來向同行友人收費。
在日本吃飯其實並不是多需要準備或多需要注意的事情，但以上都是小編在日本生活時親身觀察及詢問在餐廳工作過的日本人、台灣人之後所發現的一些現象，雖然這些也並非每間店家都會有的困擾，但日本通常就算店家有所不滿也不會表現出來，更別說是讓客人知道了。下次在日本遊玩時不妨多觀察、注意一下自己的行為，讓當地人也能對外國觀光客留下一個好印象哦！
