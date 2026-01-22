毛樂禮連任大律師公會主席 希望大眾不要政治判斷法治

【Now新聞台】資深大律師毛樂禮連任大律師公會主席，他提到地緣政治複雜多變，尤其國安相關案件受到各方關注甚至批評，公會會繼續緊守崗位。

大律師公會主席毛樂禮：「對整個司法制度的指控或攻擊似乎越來越多，亦都越來越明顯。維護我們的司法制度和司法機構是保護市民權利和保障社會，我希望大眾不要用政治去判斷法治，請讓司法回歸司法，令法院可以繼續以獨立、不偏不倚原則，按照法例及證據判案。」

而就宏福苑大火，他指公會的法律援助服務計劃召集了300多名大律師或資深大律師，提供義助法律服務，公會亦成立小組，研究圍標、反競爭行為以及改善建築法規等。

