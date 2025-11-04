毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。

數年前，毛舜筠曾分享和母親合照，想必那凍齡的體質有一部分是遺傳，當然有更大部分是靠後天的努力。去年接受鄭丹瑞的節目「健康旦」訪問時，鄭丹瑞也驚訝她沒有眼袋又沒有老人斑，形容維基百科上寫著毛舜筠的歲數，比真實年齡少十年，而毛舜筠形容自己對保持樣子年輕沒很在意：「雖然我出道時是偶像派，但我都希望能延續美女的稱號，就算不再是美女，也要做美婆！」

毛舜筠指，那麼多年來身邊很多人都把「減肥」掛在嘴邊，但對她來說要認真思考自己需要減肥的原因，甚至減肥也許是不必要的。「你不是因為胖了要減肥，而是為健康，如果出發點是健康，我覺得不會有肥人。」她認為人性是懶惰的，要去刻意做運動像是一件大事，身邊的人都覺得她自動自覺，一星期會去做三至五天運動，不是每個人都做到，甚至會有人覺得很極端：「每次各一小時運動有多極端？要你坐一小時會很多嗎？那為什麼做一小時運動會很多？」

運動以外，還是有一些小小的堅持，習慣了也就成了日常。每天起床後，毛舜筠會先喝一杯暖水，補充晚上流失的水分。在空腹的時間，她就會服用維他命C，不但能令人變得精神，也可以讓皮膚變得更有彈性，看起來散發自然的光澤。

毛舜筠也有營運個人YouTube頻道，雖然上一次更新是一年前的事，但也值得再參考她的煮食和保養分享。當中，她曾分享她的獨門配方：「宇宙最強修護面膜」，材料包括軟膏、保濕噴霧、堅果油和面膜紙，在家也可輕鬆又天然地護膚。為了健康、為了美，實在懶不了。

